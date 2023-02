сегодня



Новый альбом BURNING WITCHES выйдет весной



BURNING WITCHES выпустят новую работу, получившую название "The Dark Tower", пятого мая на Napalm Records:



01. Rise Of Darkness

02. Unleash The Beast

03. Renegade

04. Evil Witch

05. World On Fire

06. Tomorrow

07. House Of Blood

08. The Dark Tower

09. Heart Of Ice

10. Arrow Of Time

11. Doomed To Die

12. Into The Unknown

13. The Lost Souls







