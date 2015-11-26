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BURNING WITCHES на Napalm Records



BURNING WITCHES заключили соглашение с Napalm Records.



«О, это захватывающая новость: с гордостью мы объявляем о нашем новом партнере в лице лейбла Napalm Records! Мы с нетерпением ждем начала сотрудничества с одним из лучших металл-лейблов в мире! Это следующий шаг в развитии WITCHES, и мы очень воодушевлены нашим новым партнером, нашим сотрудничеством и нашим будущим с главной австрийской металл-компанией! Мы сосредоточены, заряжены энергией и с нетерпением ждем новых вызовов и приключений — МЫ ВМЕСТЕ!!!".



Томас Казер, генеральный директор Napalm Records, добавляет: «BURNING WITCHES в настоящее время являются одним из самых горячих металл-команд на свете. Эта энергия и драйв идеально вписываются в квинтэссенцию Napalm Records. Мы с нетерпением ждем возможности вывести группу на новый уровень в полном объеме!!!» http://burningwitchesband.bandcamp.com/





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