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Burning Witches

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10 фев 2022 : 		 BURNING WITCHES на Napalm Records

13 июн 2021 : 		 Успехи в чартах BURNING WITCHES

7 июн 2021 : 		 CHRIS CAFFERY — о записи кавер-версии SAVATAGE с BURNING WITCHES

4 июн 2021 : 		 Новое видео BURNING WITCHES

26 май 2021 : 		 Стрим от BURNING WITCHES

4 май 2021 : 		 Новое видео BURNING WITCHES

19 мар 2021 : 		 Новое видео BURNING WITCHES

15 фев 2021 : 		 Новый альбом BURNING WITCHES выйдет весной

15 дек 2020 : 		 BURNING WITCHES работают над новым альбомом

18 сен 2020 : 		 Новое видео BURNING WITCHES

25 авг 2020 : 		 BURNING WITCHES выпустили акустический ЕР

10 июн 2020 : 		 BURNING WITCHES в акустике

25 май 2020 : 		 BURNING WITCHES расстались с гитаристкой

8 мар 2020 : 		 Новое видео BURNING WITCHES

8 фев 2020 : 		 Новое видео BURNING WITCHES

2 фев 2020 : 		 Трейлер нового альбома BURNING WITCHES

24 янв 2020 : 		 Трейлер нового альбома BURNING WITCHES

17 янв 2020 : 		 Трейлер нового альбома BURNING WITCHES

14 янв 2020 : 		 Новое видео BURNING WITCHES

13 дек 2019 : 		 Новый альбом BURNING WITCHES выйдет весной

12 дек 2019 : 		 Видео с выступления BURNING WITCHES

6 ноя 2018 : 		 Видео с текстом от BURNING WITCHES

7 окт 2018 : 		 Новое видео BURNING WITCHES

14 сен 2018 : 		 Трейлер нового альбома BURNING WITCHES

31 авг 2018 : 		 Видео с текстом от BURNING WITCHES

23 авг 2018 : 		 Обложка нового альбома BURNING WITCHES
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BURNING WITCHES на Napalm Records



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BURNING WITCHES заключили соглашение с Napalm Records.

«О, это захватывающая новость: с гордостью мы объявляем о нашем новом партнере в лице лейбла Napalm Records! Мы с нетерпением ждем начала сотрудничества с одним из лучших металл-лейблов в мире! Это следующий шаг в развитии WITCHES, и мы очень воодушевлены нашим новым партнером, нашим сотрудничеством и нашим будущим с главной австрийской металл-компанией! Мы сосредоточены, заряжены энергией и с нетерпением ждем новых вызовов и приключений — МЫ ВМЕСТЕ!!!".

Томас Казер, генеральный директор Napalm Records, добавляет: «BURNING WITCHES в настоящее время являются одним из самых горячих металл-команд на свете. Эта энергия и драйв идеально вписываются в квинтэссенцию Napalm Records. Мы с нетерпением ждем возможности вывести группу на новый уровень в полном объеме!!!»



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