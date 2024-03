сегодня



Кавер-версия OZZY OSBOURNE от BURNING WITCHES



"Shot In The Dark", новое видео группы BURNING WITCHES, доступно для просмотра ниже. Это кавер-версия песни Ozzy, ставшая бонус-треком к альбома "The Dark Tower".







