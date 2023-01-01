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BURNING WITCHES нашли гитаристку



BURNING WITCHES сообщили о том, что Courtney Cox (The Iron Maidens) стала новой гитаристкой группы.



«Прежде всего, поздравляем нашу шредершу Larissa, она ждет ребенка этим летом. Так что всего наилучшего в этот особенный период твоей жизни, сестренка!



Да, это произошло очень неожиданно и в середине работы над новым альбомом, но такова жизнь, шоу должно продолжаться! Мы искали наилучшее решение, пока Larissa не вернется из декретного отпуска, и мы хотим представить нашего хорошего друга и фантастическую гитаристку Courtney Cox (The Iron Maidens) в качестве ее замены. Мы очень рады, что она будет играть с нами на всех предстоящих концертах, и вы можете увидеть ее игру уже в следующем клипе Witches!»







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