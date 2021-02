сегодня



Новый альбом BURNING WITCHES выйдет весной



BURNING WITCHES выпустят новую работу, получившую название "The Witch Of The North", 28 мая на Nuclear Blast Records.



Трек-лист:



01. Winter's Wrath



02. The Witch Of the North



03. Tainted Ritual



04. We Stand As One



05. Flight Of The Valkyries



06. The Circle Of Five



07. Lady Of The Woods



08. Thrall



09. Omen



10. Nine Worlds



11. For Eternity



12. Dragon's Dream



13. Eternal Frost







