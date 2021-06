сегодня



Успехи в чартах BURNING WITCHES



Новая работа BURNING WITCHES "The Witch Of The North", выпущенная двадцать восьмого мая, попала в чарты ряда европейских стран и заняла следующие позиции:



-Switzerland: #6

-Germany: #16

-UK: #4 (Rock), #14 (Indie)

-USA: #8 (Current Hard Music Albums), #14 (Top New Artist Albums)

-USA: #34 (Record Label Independent Albums), #35 (Current Rock Albums)

-Scotland: #35

-France #170

-Belgium: #190







