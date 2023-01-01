Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA 50
*Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ... 24
*THE AGONIST всё 18
*DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении... 18
*DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYK... 17
*EPICA разогреет публику перед METALLICA в Париже и Гамбурге 15
*Видео с выступления W.A.S.P. 13
*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 13
*Гитарист SLAYER скинул 500 000 13
*DAVID LEE ROTH продолжает танцевать 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA 50
*Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ... 24
*THE AGONIST всё 18
*DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении... 18
*DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYK... 17
[= ||| все новости группы



*

Burning Witches

*



18 май 2023 : 		 Барабанщица BURNING WITCHES — о своей страсти

3 май 2023 : 		 Новое видео BURNING WITCHES

30 мар 2023 : 		 Новое видео BURNING WITCHES

14 мар 2023 : 		 BURNING WITCHES нашли гитаристку

23 фев 2023 : 		 Новый альбом BURNING WITCHES выйдет весной

2 ноя 2022 : 		 BURNING WITCHES работают над альбомом

10 фев 2022 : 		 BURNING WITCHES на Napalm Records

13 июн 2021 : 		 Успехи в чартах BURNING WITCHES

7 июн 2021 : 		 CHRIS CAFFERY — о записи кавер-версии SAVATAGE с BURNING WITCHES

4 июн 2021 : 		 Новое видео BURNING WITCHES

26 май 2021 : 		 Стрим от BURNING WITCHES

4 май 2021 : 		 Новое видео BURNING WITCHES

19 мар 2021 : 		 Новое видео BURNING WITCHES

15 фев 2021 : 		 Новый альбом BURNING WITCHES выйдет весной

15 дек 2020 : 		 BURNING WITCHES работают над новым альбомом

18 сен 2020 : 		 Новое видео BURNING WITCHES

25 авг 2020 : 		 BURNING WITCHES выпустили акустический ЕР

10 июн 2020 : 		 BURNING WITCHES в акустике

25 май 2020 : 		 BURNING WITCHES расстались с гитаристкой

8 мар 2020 : 		 Новое видео BURNING WITCHES

8 фев 2020 : 		 Новое видео BURNING WITCHES

2 фев 2020 : 		 Трейлер нового альбома BURNING WITCHES

24 янв 2020 : 		 Трейлер нового альбома BURNING WITCHES

17 янв 2020 : 		 Трейлер нового альбома BURNING WITCHES

14 янв 2020 : 		 Новое видео BURNING WITCHES

13 дек 2019 : 		 Новый альбом BURNING WITCHES выйдет весной
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Барабанщица BURNING WITCHES — о своей страсти



zoom
Барабанщица BURNING WITCHES Lala Frischknecht в программе "Side Jams with Bryan Reesman" рассказала о своей страсти к приготовлению блюд различных кухонь мира:

«Если вы заглянете на мою кухню, то у меня есть тысячи ингредиентов. Каждый человек, который приходит к нам, любит готовить, и я представлю свою кухню. "О Боже, Lala, ты такая чокнутая. Как ты можешь использовать все эти вещи?"».

Какие блюда вы любите готовить?

«Это зависит от того, какую еду я хочу съесть на следующий день. Например, завтра будет тайская кухня, на следующий день — корейская. А потом японская кухня, филиппинская кухня, паста, немецкая кухня, всё что угодно. Мы с мужем не так часто ходим в рестораны. Потому что если мы и ходим в ресторан, то это должна быть еда, которую я не могу приготовить дома. Всякий раз, когда мы идём в ресторан, если мне понравилась еда и она была очень вкусной, я сразу интересуюсь, что они туда положили, и применяю это в домашних условиях. Потом я буду делать это не менее 10 раз, пока не доведу до совершенства».

Есть ли у вас любимые рестораны по всему миру?

«В Америке мы ели вкусные креветки в одном известном месте, что-то вроде Форреста Гампа».

The Bubba Gump Shrimp Company.

«Это очень вкусно. Мы любим ходить в Waffle House. Лучший завтрак на свете!»

Вы часто готовите для себя в турах, или у вас есть определённая диета, которой вы стараетесь придерживаться?

«Нет, я просто ем всё что хочу. А во время тура я очень занята. Нужно думать о многих вещах — подготовке сцены, настройке барабанов и прочем, поэтому иногда я не могу много есть во время тура. Поэтому я худею — легко на 5 килограммов. Но мне это нравится. Похудение не требует больших усилий. Еда, конечно, очень вкусная. Но если вы привыкли к собственной еде и готовите дома постоянно, два или три раза в день, вам будет этого не хватать. Вам будет не хватать аутентичности домашней еды».

Какое любимое блюдо вы готовите для своих коллег по группе?

«Они очень любят мой жареный рис, китайский жареный рис. Все просят его. И пинойское барбекю. Похоже на американское барбекю. Свинина».

В чём разница между этими двумя блюдами?

«Возможно, в ингредиентах, потому что мы используем разновидность лимона под названием каламанси. В Америке его нет. В барбекю вы используете что-то вроде уксуса, а мы используем кетчуп. И им это нравится. Обычно мои коллеги по группе не едят свинину, но когда я готовлю это блюдо, все говорят: "Можно мне ещё?"».

Есть ли какой-то особый ингредиент?

«Кетчуп! И соевый соус. И ананасовый сок, Спрайт, и немного сахара, чеснок».

Есть ли какой-то вид еды, который вы ещё не освоили, но хотите довести до совершенства?

«Может быть, мексиканская кухня. Я хочу попробовать, потому что я также готовлю ливанскую еду, шаурму, но я хочу попробовать сделать очень вкусные начос или тако».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 353

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом