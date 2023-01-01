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Барабанщица BURNING WITCHES — о своей страсти



Барабанщица BURNING WITCHES Lala Frischknecht в программе "Side Jams with Bryan Reesman" рассказала о своей страсти к приготовлению блюд различных кухонь мира:



«Если вы заглянете на мою кухню, то у меня есть тысячи ингредиентов. Каждый человек, который приходит к нам, любит готовить, и я представлю свою кухню. "О Боже, Lala, ты такая чокнутая. Как ты можешь использовать все эти вещи?"».



Какие блюда вы любите готовить?



«Это зависит от того, какую еду я хочу съесть на следующий день. Например, завтра будет тайская кухня, на следующий день — корейская. А потом японская кухня, филиппинская кухня, паста, немецкая кухня, всё что угодно. Мы с мужем не так часто ходим в рестораны. Потому что если мы и ходим в ресторан, то это должна быть еда, которую я не могу приготовить дома. Всякий раз, когда мы идём в ресторан, если мне понравилась еда и она была очень вкусной, я сразу интересуюсь, что они туда положили, и применяю это в домашних условиях. Потом я буду делать это не менее 10 раз, пока не доведу до совершенства».



Есть ли у вас любимые рестораны по всему миру?



«В Америке мы ели вкусные креветки в одном известном месте, что-то вроде Форреста Гампа».



The Bubba Gump Shrimp Company.



«Это очень вкусно. Мы любим ходить в Waffle House. Лучший завтрак на свете!»



Вы часто готовите для себя в турах, или у вас есть определённая диета, которой вы стараетесь придерживаться?



«Нет, я просто ем всё что хочу. А во время тура я очень занята. Нужно думать о многих вещах — подготовке сцены, настройке барабанов и прочем, поэтому иногда я не могу много есть во время тура. Поэтому я худею — легко на 5 килограммов. Но мне это нравится. Похудение не требует больших усилий. Еда, конечно, очень вкусная. Но если вы привыкли к собственной еде и готовите дома постоянно, два или три раза в день, вам будет этого не хватать. Вам будет не хватать аутентичности домашней еды».



Какое любимое блюдо вы готовите для своих коллег по группе?



«Они очень любят мой жареный рис, китайский жареный рис. Все просят его. И пинойское барбекю. Похоже на американское барбекю. Свинина».



В чём разница между этими двумя блюдами?



«Возможно, в ингредиентах, потому что мы используем разновидность лимона под названием каламанси. В Америке его нет. В барбекю вы используете что-то вроде уксуса, а мы используем кетчуп. И им это нравится. Обычно мои коллеги по группе не едят свинину, но когда я готовлю это блюдо, все говорят: "Можно мне ещё?"».



Есть ли какой-то особый ингредиент?



«Кетчуп! И соевый соус. И ананасовый сок, Спрайт, и немного сахара, чеснок».



Есть ли какой-то вид еды, который вы ещё не освоили, но хотите довести до совершенства?



«Может быть, мексиканская кухня. Я хочу попробовать, потому что я также готовлю ливанскую еду, шаурму, но я хочу попробовать сделать очень вкусные начос или тако».







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