BURNING WITCHES работают над альбомом



BURNING WITCHES опубликовали следующее сообщение:



«Мы рады сообщить, что приступили к работе над пятым альбомом. Спустя два года после нашей последней записи ("The Witch Of The North") мы вернулись с нашей продюсерской командой в Little Creek Studio в Швейцарии, чтобы создать новую порцию мощного олдскульного металла. Больше новостей и подробностей о нашем новом ведьминском шабаше уже очень, очень скоро...»







