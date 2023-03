сегодня



TOBY KNAPP весной выпустит ЕР



TOBY KNAPP в апреле выпустит новый ЕР "The Merciless Regime", в который войдёт кавер-версия композиции UFO "Dance Your Life Away".



Трек-лист:



"Delerium Hierarchy"

"The Law of Malice"

"No Raid at Dawn"

"Dance Your Life Away"







+0 -0



просмотров: 156