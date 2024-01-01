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Новости
*RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех ... 38
*SEPULTURA открыла тур 18
*Новый альбом BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания 18
*LENNY WOLF считает, что KINGDOM COME не были похожи на LED Z... 17
*METALLICA выступит на вечере Элтона Джона 15
*BRIAN JOHNSON, IGGY POP, PAUL RODGERS на новом альбоме SLASH 14
*BURTON C. BELL представил первое видео 14
*Новая песня DARK TRANQUILLITY 13
*MARTY FRIEDMAN: «Гитаристы всё ещё надеются, что гитара и да... 12
*Басист JUDAS PRIEST о K. K. DOWNING'e: «Я дал ему пару шансо... 11
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*RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех ... 38
*SEPULTURA открыла тур 18
*Новый альбом BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания 18
*LENNY WOLF считает, что KINGDOM COME не были похожи на LED Z... 17
*METALLICA выступит на вечере Элтона Джона 15
[= ||| все новости группы



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Toby Knapp

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11 мар 2024 : 		 Новое видео TOBY KNAPP

21 янв 2024 : 		 Новая композиция TOBY KNAPP

5 дек 2023 : 		 TOBY KNAPP выпустит альбом зимой

19 мар 2023 : 		 TOBY KNAPP весной выпустит ЕР

23 фев 2023 : 		 TOBY KNAPP: «От меня хотели что-то типа PANTERA, а мне нравился блэк»

20 янв 2023 : 		 TOBY KNAPP: «Блэк — музыка не для всех!»

11 ноя 2021 : 		 TOBY KNAPP выпустил ЕР

21 окт 2021 : 		 Новый альбом TOBY KNAPP выйдет зимой

1 мар 2021 : 		 Новый альбом TOBY KNAPP выйдет летом

8 фев 2021 : 		 TOBY KNAPP завершил запись

11 май 2020 : 		 Трек-лист нового альбома TOBY KNAPP

21 мар 2017 : 		 TOBY KNAPP на Transcending Obscurity Records

19 авг 2016 : 		 Новый альбом TOBY KNAPP выйдет осенью

11 янв 2016 : 		 TOBY KNAPP выпустит CD с материалом DARKEN

6 окт 2015 : 		 TOBY KNAPP выпустит DVD с песнями ONWARD

25 мар 2014 : 		 TOBY KNAPP выпустит альбом WAXEN в мае

17 дек 2013 : 		 TOBY KNAPP основал WHERE EVIL FOLLOWS с вокалистом STEEL PROPHET

20 ноя 2013 : 		 TOBY KNAPP выпустит сборник неизданных вещей

21 окт 2013 : 		 Новая песня проекта TOBY KNAPP'a

6 сен 2013 : 		 TOBY KNAPP возродил WAXEN

18 июн 2013 : 		 Трек-лист нового альбома TOBY KNAPP

6 май 2013 : 		 Обложка нового альбома TOBY KNAPP

12 фев 2013 : 		 Трек-лист нового альбома TOBY KNAPP

5 фев 2013 : 		 Название нового альбома TOBY KNAPP

5 ноя 2012 : 		 TOBY KNAPP на Shredguy Records

13 ноя 2008 : 		 Подробности нового сольного альбома TOBY KNAPP'а
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|||| 11 мар 2024

Новое видео TOBY KNAPP



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TOBY KNAPP опубликовал видео к композиции "Abramelin Carousel", включенной в новую работу Transmission To Purgatory.

ONWARD Guitarist TOBY KNAPP Releases Official Video For New Solo Track "Abramelin Carousel"




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