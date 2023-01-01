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TOBY KNAPP: «От меня хотели что-то типа PANTERA, а мне нравился блэк»



TOBY KNAPP рассказал о контракте с Shrapnel Records и как происходил переход между Darken и Onward:



«После выхода моего первого альбома на Shrapnel Records я долгое время был в восторге. Когда пришло время для продолжения, все пошло не так гладко. 1994 год был не самым удачным годом для инструментальной гитарной музыки, особенно для такого новичка, как я. Многие из наиболее известных артистов Shrapnel Records, которые перешли на крупные лейблы, начали возвращаться домой, на лейбл Майка Варни, и сказать, что я не был в списке приоритетов — это преуменьшение эпических масштабов. Shrapnel хотели от меня полноценной группы, которая была бы гибридом Pantera и Racer X. Хотя у меня был замечательный барабанщик Travis Brumley, моя способность объединить эти группы была невелика. Во-первых, я не любил Pantera, а во-вторых, я не прыщ на заднице Paul Gilbert, хотя он навсегда останется источником вдохновения и благоговения. Мои песни были скучными и без вдохновения попытками "крутого парня" в металле. На тот момент я приобретал всю свою музыку у Wild Rags Records и Full Moon Productions. В 1995 году я попросил расторгнуть мой контракт с Shrapnel, чтобы я мог работать с небольшим культовым лейблом Wild Rags Records.



Wild Rags выпустил мой инструментальный EP "Infinite Opposition", и мои мысли и музыкальные вкусы обратились к блэк-металлу. В частности, ко второй волне из Скандинавии, которая не нуждается в каких-либо комментариях. Я любил Algaion, Abigor и Swordmaster, потому что от них шло веяние мелодичного Traditional Heavy Metal. Emperor, Dissection и Parnassus были для меня близки к Neoclassical Heavy Metal. Моя музыка соответствовала им, и творчество в этом жанре было гораздо более естественным, чем творчество Pantera. Мы с моим другом Necrotriton создали Darken и быстро заключили контракт с Defiled Records.



Defiled Records выпустила дебютный альбом Darken в 1998 году, и я начал посылать лейблу демо-записи того, что я задумал для продолжения. Президент лейбла, Нирадж Сингх, связался со мной и сказал что-то вроде "это может стать отличным традиционным хэви-металлом, доработай его и откажись от блэк-метала, займись чистым хэви-металлом". У меня не было проблем с этим предложением, и я быстро сочинил восемь песен и нашел барабанщика и басиста. Мы записали песни, и Нирадж отправил нас в студию в Денвере, чтобы записать их, быстро и с первого дубля, если это будет возможно. Нам понравилось то, что мы записали. Временами это было довольно грубо и безрассудно, но в то же время в них была отличная энергия.



Sentinel Steel Records включилась в работу и профинансировала запись до конца, а владелец лейбла, Денис Гулбей, предложил вокалиста Michael Grant. Grant прислал мне демо-версии своих вокальных партий, и я попросил его сделать несколько вещей по-другому при записи финальных дублей.



Этот альбом, Onward Evermoving, был выпущен на лейбле Sentinel Steel Records. После этого я могу жить дальше", - подумал я. Я был занят и не хотел заниматься музыкой, кроме как для собственного удовольствия. Для меня этот альбом был заключительным. Я записал альбом с Shrapnel, сделал несколько EP на инди-лейбле и вот этот альбом. Этого было достаточно. В 26 лет я был уже не у дел, и этот альбом стал завершением моего маленького приключения в Heavy Metal бизнесе.



У меня было то же чувство, что и тогда, когда я "отказался" от контракта с Shrapnel Records. Полная отрешенность от результатов и итогов. Полный отказ от этой глупой мечты "добиться успеха". Но я не понимал, что, думая так, я использовал нечто очень действенное.



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