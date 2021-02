сегодня



TOBY KNAPP завершил запись



TOBY KNAPP завершил запись нового альбома, получившего название "From the Aether", релиз которого планируется на это лето на Moribund Records.



Трек-лист:



"Scavenger of the Gods"

"From the Aether"

"The Emerald Tablet"

"Labyrinthine Windings"

"Honorius"

"Psychic Contagion"

"Scythian Sea"

"The Greater Fortune"







