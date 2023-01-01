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DORO PESCH: «Все животные для меня священны»
39
Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего»
32
BRUCE DICKINSON представил новое видео
29
SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла»
27
PHILIP ANSELMO о туре PANTERA: «Я точно знаю, что Винс и Дай...
22
все новости группы
Toby Knapp
США
Instrumental
http://www.tobyknapp.ryasrealm.com/
Myspace:
http://www.myspace.com/knapptoby
5 дек 2023
:
TOBY KNAPP выпустит альбом зимой
19 мар 2023
:
TOBY KNAPP весной выпустит ЕР
23 фев 2023
:
TOBY KNAPP: «От меня хотели что-то типа PANTERA, а мне нравился блэк»
20 янв 2023
:
TOBY KNAPP: «Блэк — музыка не для всех!»
11 ноя 2021
:
TOBY KNAPP выпустил ЕР
21 окт 2021
:
Новый альбом TOBY KNAPP выйдет зимой
1 мар 2021
:
Новый альбом TOBY KNAPP выйдет летом
8 фев 2021
:
TOBY KNAPP завершил запись
11 май 2020
:
Трек-лист нового альбома TOBY KNAPP
21 мар 2017
:
TOBY KNAPP на Transcending Obscurity Records
19 авг 2016
:
Новый альбом TOBY KNAPP выйдет осенью
11 янв 2016
:
TOBY KNAPP выпустит CD с материалом DARKEN
6 окт 2015
:
TOBY KNAPP выпустит DVD с песнями ONWARD
25 мар 2014
:
TOBY KNAPP выпустит альбом WAXEN в мае
17 дек 2013
:
TOBY KNAPP основал WHERE EVIL FOLLOWS с вокалистом STEEL PROPHET
20 ноя 2013
:
TOBY KNAPP выпустит сборник неизданных вещей
21 окт 2013
:
Новая песня проекта TOBY KNAPP'a
6 сен 2013
:
TOBY KNAPP возродил WAXEN
18 июн 2013
:
Трек-лист нового альбома TOBY KNAPP
6 май 2013
:
Обложка нового альбома TOBY KNAPP
12 фев 2013
:
Трек-лист нового альбома TOBY KNAPP
5 фев 2013
:
Название нового альбома TOBY KNAPP
5 ноя 2012
:
TOBY KNAPP на Shredguy Records
13 ноя 2008
:
Подробности нового сольного альбома TOBY KNAPP'а
5 дек 2023
TOBY KNAPP выпустит альбом зимой
TOBY KNAPP сообщил о том, что в феврале 2024 года на Moribund Records состоится релиз нового сольного альбома Transmission To Purgatory. Кроме того, ONWARD также работают над новой музыкой и планируют выпустить новый релиз в следующем году.
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