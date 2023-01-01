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*DORO PESCH: «Все животные для меня священны» 39
*Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего» 32
*BRUCE DICKINSON представил новое видео 29
*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 27
*PHILIP ANSELMO о туре PANTERA: «Я точно знаю, что Винс и Дай... 22
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Toby Knapp

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5 дек 2023 : 		 TOBY KNAPP выпустит альбом зимой

19 мар 2023 : 		 TOBY KNAPP весной выпустит ЕР

23 фев 2023 : 		 TOBY KNAPP: «От меня хотели что-то типа PANTERA, а мне нравился блэк»

20 янв 2023 : 		 TOBY KNAPP: «Блэк — музыка не для всех!»

11 ноя 2021 : 		 TOBY KNAPP выпустил ЕР

21 окт 2021 : 		 Новый альбом TOBY KNAPP выйдет зимой

1 мар 2021 : 		 Новый альбом TOBY KNAPP выйдет летом

8 фев 2021 : 		 TOBY KNAPP завершил запись

11 май 2020 : 		 Трек-лист нового альбома TOBY KNAPP

21 мар 2017 : 		 TOBY KNAPP на Transcending Obscurity Records

19 авг 2016 : 		 Новый альбом TOBY KNAPP выйдет осенью

11 янв 2016 : 		 TOBY KNAPP выпустит CD с материалом DARKEN

6 окт 2015 : 		 TOBY KNAPP выпустит DVD с песнями ONWARD

25 мар 2014 : 		 TOBY KNAPP выпустит альбом WAXEN в мае

17 дек 2013 : 		 TOBY KNAPP основал WHERE EVIL FOLLOWS с вокалистом STEEL PROPHET

20 ноя 2013 : 		 TOBY KNAPP выпустит сборник неизданных вещей

21 окт 2013 : 		 Новая песня проекта TOBY KNAPP'a

6 сен 2013 : 		 TOBY KNAPP возродил WAXEN

18 июн 2013 : 		 Трек-лист нового альбома TOBY KNAPP

6 май 2013 : 		 Обложка нового альбома TOBY KNAPP

12 фев 2013 : 		 Трек-лист нового альбома TOBY KNAPP

5 фев 2013 : 		 Название нового альбома TOBY KNAPP

5 ноя 2012 : 		 TOBY KNAPP на Shredguy Records

13 ноя 2008 : 		 Подробности нового сольного альбома TOBY KNAPP'а
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|||| 5 дек 2023

TOBY KNAPP выпустит альбом зимой



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TOBY KNAPP сообщил о том, что в феврале 2024 года на Moribund Records состоится релиз нового сольного альбома Transmission To Purgatory. Кроме того, ONWARD также работают над новой музыкой и планируют выпустить новый релиз в следующем году.

Guitarist TOBY KNAPP To Release Solo Album And New ONWARD Music In 2024




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