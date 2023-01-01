5 дек 2023



TOBY KNAPP выпустит альбом зимой



TOBY KNAPP сообщил о том, что в феврале 2024 года на Moribund Records состоится релиз нового сольного альбома Transmission To Purgatory. Кроме того, ONWARD также работают над новой музыкой и планируют выпустить новый релиз в следующем году.







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