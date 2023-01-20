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*SABATON — новая жертва культуры отмены? 85
*Новое видео VICTOR SMOLSKI 44
*Новое видео группы METALLICA 39
*Новый альбом OBITUARY доступен для прослушивания 20
*Басистка MERCYFUL FATE: «KING лично консультировал, что мне ... 20
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Toby Knapp

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|||| сегодня

TOBY KNAPP: «Блэк — музыка не для всех!»



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TOBY KNAPP опубликовал следующее сообщение:

«Я записывал свой сольный альбом "Transmission To Purgatory", и мне стало очень скучно от материала. Я положил альбом в коробку и начал сочинять другую музыку. Вышеупомянутый материал превратился в альбом Waxen под названием "Die Macht Von Hassen". Мне стала очень интересна новая музыка, и я думаю, что она понравится слушателям.

После моего последнего альбома Waxen "Blasphemer In Celestial Courts" (2019) я не хотел связываться с блэк-металлом, потому что мне не нравится, что он почти стал популярной музыкой. Это мода, и многие новые группы даже не понимают, что это за направление музыки. Она не для всех, и она была создана именно такой».

ONWARD Guitarist TOBY KNAPP Shelves Forthcoming Solo Album, Completes Work On Sixth WAXEN Record




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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20 янв 2023
rassol
Что это за хуесос, и почему он пиздит про то, что "После моего последнего альбома Waxen "Blasphemer In Celestial Courts" (2019) я не хотел связываться с блэк-металлом, потому что мне не нравится, что он почти стал популярной музыкой"?
И почему мнение этого неизвестного хуесоса должно иметь (имеет?) какой-либо вес?
  Dislike!1
20 янв 2023
Вашингтон Ирвинг
rassol, я думаю, еще следовало спросить, почему на фото Джерри Кантрелл из Alice in Chains?)
20 янв 2023
rassol
Вашингтон Ирвинг, я Кантрелла в последний раз видел в клипе "Grind" четверть века назад, поэтому мне простительно уже и не узнать.))))

просмотров: 162

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