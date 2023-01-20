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TOBY KNAPP: «Блэк — музыка не для всех!»



TOBY KNAPP опубликовал следующее сообщение:



«Я записывал свой сольный альбом "Transmission To Purgatory", и мне стало очень скучно от материала. Я положил альбом в коробку и начал сочинять другую музыку. Вышеупомянутый материал превратился в альбом Waxen под названием "Die Macht Von Hassen". Мне стала очень интересна новая музыка, и я думаю, что она понравится слушателям.



После моего последнего альбома Waxen "Blasphemer In Celestial Courts" (2019) я не хотел связываться с блэк-металлом, потому что мне не нравится, что он почти стал популярной музыкой. Это мода, и многие новые группы даже не понимают, что это за направление музыки. Она не для всех, и она была создана именно такой».







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