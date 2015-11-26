TOBY KNAPP выпустил ЕР

TOBY KNAPP неожиданно выпустил новый ЕР, Psychic Contagion.
«Я ощутил прилив вдохновения и записал четыре инструментальные композиции, которые хотел добавить к сольному альбому From The Aether. Но было уже поздно, альбом находится в производстве и поэтому Shredguy Records согласились выпустить ЕР до выхода альбома, намеченного на январь».
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