Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом AMORPHIS выйдет зимой 67
*Бывшие участники IN FLAMES собрали THE HALO EFFECT 51
*TED NUGENT: «Я помолюсь за протухшего, мерзкого, гнилого уро... 47
*Новая песня SLIPKNOT 37
*DISTURBED хотят писать 33
[= ||| все новости группы



*

Toby Knapp

*



11 ноя 2021 : 		 TOBY KNAPP выпустил ЕР

21 окт 2021 : 		 Новый альбом TOBY KNAPP выйдет зимой

1 мар 2021 : 		 Новый альбом TOBY KNAPP выйдет летом

8 фев 2021 : 		 TOBY KNAPP завершил запись

11 май 2020 : 		 Трек-лист нового альбома TOBY KNAPP

21 мар 2017 : 		 TOBY KNAPP на Transcending Obscurity Records

19 авг 2016 : 		 Новый альбом TOBY KNAPP выйдет осенью

11 янв 2016 : 		 TOBY KNAPP выпустит CD с материалом DARKEN

6 окт 2015 : 		 TOBY KNAPP выпустит DVD с песнями ONWARD

25 мар 2014 : 		 TOBY KNAPP выпустит альбом WAXEN в мае

17 дек 2013 : 		 TOBY KNAPP основал WHERE EVIL FOLLOWS с вокалистом STEEL PROPHET

20 ноя 2013 : 		 TOBY KNAPP выпустит сборник неизданных вещей

21 окт 2013 : 		 Новая песня проекта TOBY KNAPP'a

6 сен 2013 : 		 TOBY KNAPP возродил WAXEN

18 июн 2013 : 		 Трек-лист нового альбома TOBY KNAPP

6 май 2013 : 		 Обложка нового альбома TOBY KNAPP

12 фев 2013 : 		 Трек-лист нового альбома TOBY KNAPP

5 фев 2013 : 		 Название нового альбома TOBY KNAPP

5 ноя 2012 : 		 TOBY KNAPP на Shredguy Records

13 ноя 2008 : 		 Подробности нового сольного альбома TOBY KNAPP'а
| - |

|||| сегодня

TOBY KNAPP выпустил ЕР



*
zoom
*
* *
TOBY KNAPP неожиданно выпустил новый ЕР, Psychic Contagion.

«Я ощутил прилив вдохновения и записал четыре инструментальные композиции, которые хотел добавить к сольному альбому From The Aether. Но было уже поздно, альбом находится в производстве и поэтому Shredguy Records согласились выпустить ЕР до выхода альбома, намеченного на январь».

TOBY KNAPP Releases Surprise EP, Announces Live Dates



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 101

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом