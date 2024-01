сегодня



Новая композиция TOBY KNAPP



TOBY KNAPP представил композицию "Damnation's Corridor", которая взята из нового альбома Transmission To Purgatory, релиз которого намечен на 23 февраля на Moribund Records:



"Damnation's Corridor"

"No Raid at Dawn"

"The Law of Malice"

"Abramelin Carousel"

"Delirium Hierarchy"

"Hydrophobia #2"

"A Vulture's Bane"

"Black Light Temple"







+0 -0



просмотров: 180