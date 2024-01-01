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Vandenberg

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ADRIAN VANDENBERG о том, почему брал паузу



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ADRIAN VANDENBERG в недавнем интервью ответил, почему почему он взял 15-летний перерыв в записи музыки перед выпуском в 2014 году дебютного альбома своей группы VANDENBERG'S MOONKINGS:

«Я был с David'ом до 1998 года, потому что мы гастролировали в 1994 году и в 1997–1998 годах. В конце 1998 года Дэвид захотел всё закончить, потому что ему было нехорошо, и он хотел прекратить гастроли, потому что, похоже, больше не получал от этого удовольствия. Так что в 1999 году я был с девушкой, и у неё родился ребенок. Точнее, у нас появился ребёнок, она забеременела, и я подумал: "Это здорово. Я хочу быть рядом с ней". Разумеется, я уже не хотел гастролировать, а потом записывать альбомы, потому что это очень важно. Но когда ребёнку исполнилось три года, наши отношения развалились, и мы не были женаты. И это был очень сложный период. Я подумал: "Если я сейчас запишу альбом, создам группу и начну гастролировать, то стану одним из тех отцов, которые высовывают голову из-за угла двери и говорят: "Я твой отец, но мне пора идти". И когда эти отношения развалились, я захотел стать важной частью жизни своей дочери. Я подумал: "Я буду жить за счёт своих картин в течение 10–11 лет", что я и сделал, "пока она не станет достаточно взрослой, чтобы я мог объяснить ей, чем я занимаюсь на самом деле и что я делал раньше". Когда моей дочери исполнилось 11 или 12 лет, она стала достаточно взрослой, я ей всё объяснил. Она подумала, что это очень круто, потому что в её школе дети говорили: "Это твой папа? Он знаменит, и у него длинные волосы". Так что до 11 или 12 лет для неё было совершенно нормально, что я играю на гитаре, рисую, и всё в таком духе. Тогда я и начал заниматься MOONKINGS. Ей, наверное, было 12 или около того. И я очень скучал по игре, по гастролям, по выступлениям и всему прочему, так что я был рад снова взяться за дело. Я подумал: "Мир, конечно же, давно забыл обо мне". Это было бы абсолютно нормально, потому что именно так всё и происходит. Поп-музыка называется поп-музыкой, потому что когда она зарождалась, с такими группами, как THE BEATLES, поп-артистами в 1960-х, тогда люди думали: "Это одноразовая музыка. Это поп-музыка, популярная музыка. Такую музыку забываешь через пару месяцев". Но она не исчезла, к счастью, поэтому я тоже никуда не делся. Я всё ещё в деле».




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