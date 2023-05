сегодня



Новая песня QUEENS OF THE STONE AGE



"Emotion Sickness", новая песня группы QUEENS OF THE STONE AGE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "In Times New Roman…", выход которого запланирован на 16 июня на Matador.



Трек-лист:



01. Obscenery

02. Paper Machete

03 Negative Space

04. Time & Place

05. Made To Parade

06. Carnavoyeur

07. What The Peephole Say

08. Sicily

09. Emotion Sickness

10. Straight Jacket Fitting







