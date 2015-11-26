Рождественский сингл от QUEENS OF THE STONE AGE

QUEENS OF THE STONE AGE 7 декабря в цифровом варианте и 14 декабря на виниле выпустят рождественский сингл, в который войдёт трек "Silent Night" с Joshua Homme и австралийским блюзменом C.W. Stoneking'ом, а би-сайдом стала композиция "'Twas The Night Before Christmas", с Brody Dalle, Joshua Homme и тремя рождественскими эльфами.
Запись сингла проходила в ходе австралийского тура 2017 года.
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