сегодня



Рождественский сингл от QUEENS OF THE STONE AGE



QUEENS OF THE STONE AGE 7 декабря в цифровом варианте и 14 декабря на виниле выпустят рождественский сингл, в который войдёт трек "Silent Night" с Joshua Homme и австралийским блюзменом C.W. Stoneking'ом, а би-сайдом стала композиция "'Twas The Night Before Christmas", с Brody Dalle, Joshua Homme и тремя рождественскими эльфами.



Запись сингла проходила в ходе австралийского тура 2017 года.















+0 -0









просмотров: 185