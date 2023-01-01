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*Новая песня BLUT AUS NORD 34
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 20
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 17
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
*Бывший из MEGADETH: «Я наблюдал за снижением качества матери... 13
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Queens of the Stone Age

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У вокалиста QUEENS OF THE STONE AGE рак



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Вокалист QUEENS OF THE STONE AGE Josh Homme в интервью Revolver сказал, что во время работы над предстоящим альбомом группы "In Times New Roman..." он «имел дело со многими проблемами» в своей личной жизни, в том числе пережил грязный и ожесточённый развод с Броди Далле в 2019 году, а в 2022 году у него был диагностирован рак. Homme не стал вдаваться в подробности о раке, сказав лишь, что он перенёс успешную операцию по его удалению, хотя он всё ещё лечится.

«Я никогда не говорю, что хуже уже быть не может. Я никогда так не говорю и не советую. Но я говорю, что может стать лучше. Рак — это просто вишенка на вершине интересного периода времени, понимаете? Я очень благодарен за то, что я пройду через это, и я буду вспоминать об этом как о чём-то хреновом, но это поможет мне стать лучше. Я не против такого. Есть много вещей, которые я хочу сделать. И есть много людей, с которыми я хочу это делать».




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