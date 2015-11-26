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*TOMMY LEE: «Я приветствовал появление NIRVANA!» 31
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Queens of the Stone Age

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1 дек 2020 : 		 Вокалист QUEENS OF THE STONE AGE продает дом

14 окт 2019 : 		 Альбомы QUEENS OF THE STONE AGE выйдут на виниле

8 окт 2019 : 		 Трейлер к новому релизу JOSHUA HOMME

23 авг 2019 : 		 DAVE GROHL не появится на альбоме QUEENS OF THE STONE AGE

6 дек 2018 : 		 Рождественский сингл от QUEENS OF THE STONE AGE

19 мар 2018 : 		 Новое видео QUEENS OF THE STONE AGE

22 фев 2018 : 		 Гитарист QUEENS OF THE STONE AGE продаёт дом

18 ноя 2017 : 		 Новое видео QUEENS OF THE STONE AGE

24 авг 2017 : 		 Рассказ о виниловой версии нового альбома QUEENS OF THE STONE AGE

18 авг 2017 : 		 Новое видео QUEENS OF THE STONE AGE

11 авг 2017 : 		 Новая песня QUEENS OF THE STONE AGE

7 авг 2017 : 		 Трейлер нового альбома QUEENS OF THE STONE AGE

27 июл 2017 : 		 Трейлер нового альбома QUEENS OF THE STONE AGE

16 июн 2017 : 		 Новая песня QUEENS OF THE STONE AGE

15 июн 2017 : 		 Новый альбом QUEENS OF THE STONE AGE выйдет летом

18 июл 2016 : 		 QUEENS OF THE STONE AGE начнут запись в этом году

26 сен 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления QUEENS OF THE STONE AGE

26 сен 2014 : 		 NICK OLIVERI выступит с QUEENS OF THE STONE AGE на Хэллоуин

10 июн 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления QUEENS OF THE STONE AGE

10 апр 2014 : 		 Новое видео QUEENS OF THE STONE AGE

20 ноя 2013 : 		 Интерактивное видео QUEENS OF THE STONE AGE

2 авг 2013 : 		 QUEENS OF THE STONE AGE в "Jimmy Kimmel Live!"

21 май 2013 : 		 Новая песня QUEENS OF THE STONE AGE

20 май 2013 : 		 Новая песня QUEENS OF THE STONE AGE

17 май 2013 : 		 Новая песня QUEENS OF THE STONE AGE

15 май 2013 : 		 Новая песня QUEENS OF THE STONE AGE
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|||| 1 дек 2020

Вокалист QUEENS OF THE STONE AGE продает дом



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По сообщению Variety, вокалист QUEENS OF THE STONE AGE Josh Homme и живущая отдельно жена, вокалистка THE DISTILLERS Brody Dalle, выставили на продажу дом в Hollywood Hills за 4.74 миллиона долларов. Пара приобрела эту недвижимость в 2012 году за 2.5 миллиона.

Homme и Dalle также владели домом в Palm Desert, California, который недавно был продан за $976,000, чуть дешевле, чем цена его покупки одиннадцать лет назад — тогда он был куплен за $990,000.

В ноябреDalle подала на развод после двенадцати лет брака.

JOSH HOMME And BRODY DALLE List Hollywood Hills Home For $4.75 Million





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