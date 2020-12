1 дек 2020



Вокалист QUEENS OF THE STONE AGE продает дом



По сообщению Variety, вокалист QUEENS OF THE STONE AGE Josh Homme и живущая отдельно жена, вокалистка THE DISTILLERS Brody Dalle, выставили на продажу дом в Hollywood Hills за 4.74 миллиона долларов. Пара приобрела эту недвижимость в 2012 году за 2.5 миллиона.



Homme и Dalle также владели домом в Palm Desert, California, который недавно был продан за $976,000, чуть дешевле, чем цена его покупки одиннадцать лет назад — тогда он был куплен за $990,000.



В ноябреDalle подала на развод после двенадцати лет брака.













