Видео полного выступления QUEENS OF THE STONE AGE



Видео полного выступления QUEENS OF THE STONE AGE, которое состоялось в рамках фестиваля Boston Calling 26 мая, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



00:25 Misfit Love

06:20 Little Sister

09:10 I Sat By The Ocean

13:05 The Lost Art Of Keeping A Secret

16:45 Sick, Sick, Sick

20:25 If I Had A Tail

26:15 Emotion Sickness

36:55 Smooth Sailing

32:40 My God Is The Sun

41:35 The Evil Has Landed

48:12 Negative Space

52:25 Make It Wit Chu

59:24 Go With The Flow

1:02:23 No One Knows

1:08:16 A Song For The Dead







