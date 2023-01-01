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*Умерла Шинейд О'Коннор 40
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 37
*Немецкой BIG 4 быть! 36
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
*Новое видео U.D.O. 29
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Queens of the Stone Age

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Вокалист QUEENS OF THE STONE AGE: «Не понимаю группы, игнорирующие свои хиты на концертах»



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Josh Homme высказался в подкасте "Tuna On Toast With Stryker" на тему того, что некоторые группы не играют свои самые популярные композиции:

«Я понимаю, что всегда буду играть [хит QOTSA] "No One Knows", потому что мне все еще нравится играть эту песню, и в этом есть некая договоренность с аудиторией. "Я предполагаю, что это является частью посещения нашего концерта, и вот, пожалуйста".

Когда есть группы, которые не хотят играть свою основную песню или свои основные хиты, я всегда думаю, что это немного жеманно [Смеется] Делать вид, что песня, которая нравится многим людям, является обузой — это какая-то очень странная реакция на тот подарок, который вам сделали ваши поклонники. Странная реакция».

Далее Homme отметил, что некоторым музыкантам трудно справиться с успехом своих хитов:

«Я понимаю, особенно когда что-то взлетает до небес, я могу понять это чувство, что успех этой песни затмевает все остальное, что ты делаешь, и все такое. Но, возможно, это проблемы богатых успешных людей, понимаете? И хотя я понимаю часть этих настроений, я не думаю, что в итоге можно отрицать тот мир, который дает вам этот хит... За годы работы я видел, как многие артисты поступали именно так — иногда они как будто злились на свою собственную музыку за то, что она хорошо работает, за то, что она создает для них такой мир.

Я не понимаю. Наличие фанатов — это круто, они хотят чего-то, и когда дело доходит до того, чтобы играть то, что они хотят, мне кажется, что именно поэтому все так и случилось и вы стоите именно на такой сцене, не так ли? Вы все здесь, ребята, потому что хотите услышать какой-то материал и при этом понятия не имеете, что произойдет. И для того, чтобы я мог вас удивить, вам тоже нужно обладать базовой составляющей. Сюрприз требует знания некоторых констант, понимаете?

Так что, я не задумываюсь на этот счет, я не парюсь по таким вопросам. Ну с чего мне не исполнять "No One Knows"?»




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