QUEENS OF THE STONE AGE переиздают три альбома



QUEENS OF THE STONE AGE сообщили о планах по переизданию трёх альбомов. 22 сентября в цифровом варианте и 21 октября на виниле состоится перевыпуск дебютного альбома 1998 года; девятого декабря на виниле с альтернативной обложкой выйдут альбом "…Like Clockwork" и с новым наполнением альбом "Villains". Детали здесь.









Announcing limited edition vinyl reissues of "Queens of the Stone Age," "...Like Clockwork" and "Villains." Available for pre-order now. https://t.co/2YSL1k8bVE pic.twitter.com/xA4UXQuAQD





