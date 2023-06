27 июн 2023



Вокалист QUEENS OF THE STONE AGE — о текстах на новом альбоме



У Joshua Homme недавно спросили, чем он вдохновлялся для написания лирики к песням, вошедшим в "In Times New Roman…", на что он ответил:



«Послушайте, у всех были поистине интересные и трудные — или, я бы сказал, нестабильные — четыре года. И у меня тоже такое было. И когда я что-то делаю, мне нравится вкладывать в проект всё, что у меня есть; вот о чём я забочусь. Но невозможно понять, будет ли это отставанием, опережением или просто рассинхронизацией с собственными временными рамками. Я начинаю думать, что, возможно, это альбом, который, по крайней мере, точно соответствует своему времени. Потому что он брутален, и в нём не так много спокойствия... Песня "Carnavoyeur" это чуть ли не самая мягкая вещь на этом диске. Но это тоже нормально, потому что таковы времена, в которые мы живём, дружище».







+2 -0



просмотров: 585