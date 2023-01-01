Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!» 51
*Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells" 38
*PETER BALTES — об уходе из ACCEPT: «Всё пошло не так» 36
*Барабанщик POISON: «Люди, чего вы такие злые?» 22
*Новое видео CANNIBAL CORPSE 17
*DAVE MUSTAINE: «KIRK оказал мне честь, попытавшись сыграть м... 16
*NIGHTWISH отыграли последний концерт 13
*GEEZER BUTLER — о «козе»: «Это была моя фишка» 11
*DAVE MUSTAINE: «MARTY FRIEDMAN — единственный из бывших учас... 11
*Гитарист THE SWEET заявил, что Ронни Джеймс Дио рассматривал... 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!» 51
*Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells" 38
*PETER BALTES — об уходе из ACCEPT: «Всё пошло не так» 36
*Барабанщик POISON: «Люди, чего вы такие злые?» 22
*Новое видео CANNIBAL CORPSE 17
[= ||| все новости группы



*

Queens of the Stone Age

*



27 июн 2023 : 		 Вокалист QUEENS OF THE STONE AGE — о текстах на новом альбоме

18 июн 2023 : 		 Новая песня QUEENS OF THE STONE AGE

17 июн 2023 : 		 У вокалиста QUEENS OF THE STONE AGE рак

15 июн 2023 : 		 Видео с текстом от QUEENS OF THE STONE AGE

5 июн 2023 : 		 Видео полного выступления QUEENS OF THE STONE AGE

31 май 2023 : 		 Новая песня QUEENS OF THE STONE AGE

28 май 2023 : 		 Видео с выступления QUEENS OF THE STONE AGE

12 май 2023 : 		 Новая песня QUEENS OF THE STONE AGE

26 сен 2022 : 		 QUEENS OF THE STONE AGE переиздают три альбома

1 дек 2020 : 		 Вокалист QUEENS OF THE STONE AGE продает дом

14 окт 2019 : 		 Альбомы QUEENS OF THE STONE AGE выйдут на виниле

8 окт 2019 : 		 Трейлер к новому релизу JOSHUA HOMME

23 авг 2019 : 		 DAVE GROHL не появится на альбоме QUEENS OF THE STONE AGE

6 дек 2018 : 		 Рождественский сингл от QUEENS OF THE STONE AGE

19 мар 2018 : 		 Новое видео QUEENS OF THE STONE AGE

22 фев 2018 : 		 Гитарист QUEENS OF THE STONE AGE продаёт дом

18 ноя 2017 : 		 Новое видео QUEENS OF THE STONE AGE

24 авг 2017 : 		 Рассказ о виниловой версии нового альбома QUEENS OF THE STONE AGE

18 авг 2017 : 		 Новое видео QUEENS OF THE STONE AGE

11 авг 2017 : 		 Новая песня QUEENS OF THE STONE AGE

7 авг 2017 : 		 Трейлер нового альбома QUEENS OF THE STONE AGE

27 июл 2017 : 		 Трейлер нового альбома QUEENS OF THE STONE AGE

16 июн 2017 : 		 Новая песня QUEENS OF THE STONE AGE

15 июн 2017 : 		 Новый альбом QUEENS OF THE STONE AGE выйдет летом

18 июл 2016 : 		 QUEENS OF THE STONE AGE начнут запись в этом году

26 сен 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления QUEENS OF THE STONE AGE
Показать далее
| - |

|||| 27 июн 2023

Вокалист QUEENS OF THE STONE AGE — о текстах на новом альбоме



zoom
У Joshua Homme недавно спросили, чем он вдохновлялся для написания лирики к песням, вошедшим в "In Times New Roman…", на что он ответил:

«Послушайте, у всех были поистине интересные и трудные — или, я бы сказал, нестабильные — четыре года. И у меня тоже такое было. И когда я что-то делаю, мне нравится вкладывать в проект всё, что у меня есть; вот о чём я забочусь. Но невозможно понять, будет ли это отставанием, опережением или просто рассинхронизацией с собственными временными рамками. Я начинаю думать, что, возможно, это альбом, который, по крайней мере, точно соответствует своему времени. Потому что он брутален, и в нём не так много спокойствия... Песня "Carnavoyeur" это чуть ли не самая мягкая вещь на этом диске. Но это тоже нормально, потому что таковы времена, в которые мы живём, дружище».




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 585

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом