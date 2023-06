сегодня



Новая песня PAUL RODGERS



"Living It Up", новая песня PAUL RODGERS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Midnight Rose", выход которого запланирован на 22 сентября на Sun Records. Это первый сольный материал музыканта за почти что 25 лет.



Трек-лист:



01. Coming Home

02. Photo Shooter

03. Midnight Rose

04. Living It Up

05. Dance In The Sun

06. Take Love

07. Highway Robber

08. Melting







