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*Цветные винилы от METALLICA 30
*BRUCE DICKINSON о новом альбоме 22
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Paul Rodgers

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Страна
United KingdomВеликобритания



11 окт 2023 : 		 PAUL RODGERS о том, боялся ли потерять голос

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29 июл 2023 : 		 Новая песня PAUL RODGERS

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8 май 2020 : 		 PAUL RODGERS: «А я жив!»

26 мар 2020 : 		 PAUL RODGERS призывает всех сидеть дома

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18 ноя 2013 : 		 Новый альбом PAUL RODGERS выйдет в январе

26 июл 2013 : 		 PAUL RODGERS работает над двумя альбомами

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PAUL RODGERS о том, боялся ли потерять голос



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PAUL RODGERS недавно признался о ряде проблем со здоровьем. И в интервью KSHE 95 его спросили о том, как у него сейчас дела:

«Спасибо, все в порядке. Слава Богу, правда. Но я благодарю и гипербарическую [кислородную] терапию — это лечение, которое можно пройти. Ты садишься на место, кислород под давлением. Единственное, что вы почувствуете, — это немного заложит уши; как будто летишь на маленьком самолетике. Но это все. А потом вы просто смотрите фильм в течение часа, и все. Вы вдыхаете, и [кислород] рециркулирует через ваш мозг, и это очень полезно. Мне потребовалось полтора года, чтобы вернуть голос после инсульта».

На вопрос о том, беспокоился ли он о своем голосе во время восстановления после инсульта, Paul сказал:

«Определенно, да, потому что мне была сделана операция — эндартерэктомия, кажется, она так называется. На самом деле, нужно было разрезать горло. Для этого нужно инкубировать его. И они подбираются очень близко к голосовым связкам. Но у меня был замечательный хирург, доктор Лоулор. Сейчас он в Ванкувере. И он сказал: "Я знал, что вы вокалист, и старался держать нож подальше от голосовых связок"».




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