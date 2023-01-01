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PAUL RODGERS о том, боялся ли потерять голос



PAUL RODGERS недавно признался о ряде проблем со здоровьем. И в интервью KSHE 95 его спросили о том, как у него сейчас дела:



«Спасибо, все в порядке. Слава Богу, правда. Но я благодарю и гипербарическую [кислородную] терапию — это лечение, которое можно пройти. Ты садишься на место, кислород под давлением. Единственное, что вы почувствуете, — это немного заложит уши; как будто летишь на маленьком самолетике. Но это все. А потом вы просто смотрите фильм в течение часа, и все. Вы вдыхаете, и [кислород] рециркулирует через ваш мозг, и это очень полезно. Мне потребовалось полтора года, чтобы вернуть голос после инсульта».



На вопрос о том, беспокоился ли он о своем голосе во время восстановления после инсульта, Paul сказал:



«Определенно, да, потому что мне была сделана операция — эндартерэктомия, кажется, она так называется. На самом деле, нужно было разрезать горло. Для этого нужно инкубировать его. И они подбираются очень близко к голосовым связкам. Но у меня был замечательный хирург, доктор Лоулор. Сейчас он в Ванкувере. И он сказал: "Я знал, что вы вокалист, и старался держать нож подальше от голосовых связок"».







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