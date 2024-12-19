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*Гитарист IRON MAIDEN: «Wasted Years попала на альбом случайн... 19
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Paul Rodgers

*
Страна
United KingdomВеликобритания



19 дек 2024 : 		 PAUL RODGERS сядет за книгу

30 сен 2024 : 		 Новое видео PAUL RODGERS

11 окт 2023 : 		 PAUL RODGERS о том, боялся ли потерять голос

29 сен 2023 : 		 PAUL RODGERS перенёс несколько инсультов

15 сен 2023 : 		 PAUL RODGERS: «Мне очень повезло с голосом»

1 авг 2023 : 		 PAUL RODGERS не собирается выступать

29 июл 2023 : 		 Новая песня PAUL RODGERS

26 июн 2023 : 		 Новая песня PAUL RODGERS

16 май 2020 : 		 Как PAUL RODGERS сохраняет вокальную форму

8 май 2020 : 		 PAUL RODGERS: «А я жив!»

26 мар 2020 : 		 PAUL RODGERS призывает всех сидеть дома

14 янв 2018 : 		 Концертный релиз PAUL RODGERS выйдет весной

15 май 2017 : 		 BRIAN JOHNSON и ROBERT PLANT присоединились на сцене к PAUL RODGERS

7 окт 2014 : 		 Фрагмент кавер-версии Paul'a McCartney от PAUL RODGERS

13 дек 2013 : 		 Видео из тура ROCK MEETS CLASSIC с участием PAUL RODGERS

18 ноя 2013 : 		 Новый альбом PAUL RODGERS выйдет в январе

26 июл 2013 : 		 PAUL RODGERS работает над двумя альбомами

20 дек 2011 : 		 Новый трек PAUL'a RODGERS'a

18 ноя 2011 : 		 PAUL RODGERS был удостоен награды за “Bad Company”

1 сен 2011 : 		 Концертный релиз PAUL RODGERS & FRIENDS выйдет в сентябре

2 июл 2011 : 		 Новое видео PAUL'a RODGERS'a

22 май 2011 : 		 Новая награда PAUL RODGERS'a

20 апр 2011 : 		 PAUL RODGERS на трибьют-альбоме PAUL'a MCCARTNEY
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|||| сегодня

PAUL RODGERS сядет за книгу



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PAUL RODGERS опубликовал следующее сообщение:

«Привет всем, с вами говорит Paul Rodgers. Сегодня, 17 декабря, мне исполняется 75 лет, то есть примерно 27 375 дней на этой земле!

Отмечая это знаменательное событие, я хочу поделиться с вами некоторыми новостями. Я начал работу над мемуарами, которые станут искренним подарком от меня вам. Я расскажу о своих ранних успехах, начиная с FREE, BAD COMPANY, THE FIRM, Solo, QUEEN + PAUL RODGERS, а также о том, что было до и после. Я также расскажу о своем восстановлении после серьезных проблем со здоровьем, изменивших мою жизнь.

Чтобы сделать книгу еще более мощной, я обращаюсь к фанатам, моим друзьям, семье и коллегам-музыкантам с просьбой помочь рассказать о себе с их точки зрения, и вот тут-то вы и придете на помощь. Вы, наверное, помните, что я всегда любил и поощрял участие аудитории!

Я хочу, чтобы вы внесли свой вклад, ведь вы все были большой частью путешествия цыгана-менестреля. Пожалуйста, присылайте свои фотографии и воспоминания, связанные со мной, на мой сайт, и мы просмотрим их, и кто знает, может быть, вы найдете свою историю на страницах этой книги».

Давайте сделаем это совместным проектом! Посетите сайт PaulRodgers.com, чтобы узнать, как вы можете принять участие в этом...

С любовью, Paul».






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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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19 дек 2024
E
Eugenezzzis
Читаю новость и не могу понять, что такого он планирует написать, что его должны буду посадить. И тут я понел :D
Like!2
19 дек 2024
Gustaff
Eugenezzzis, в тюрьме тоже можно книгу писать
19 дек 2024
Вашингтон Ирвинг
Eugenezzzis, посадить на бутылку
19 дек 2024
s
sibterminator
Eugenezzzis, назло родным отсидит полный срок!
19 дек 2024
gravitgroove
Одного из админов нужно повысить до мастера заголовков в "Караван Истории".
19 дек 2024
Вашингтон Ирвинг
gravitgroove, еще чуть-чуть и в Мегаполис-Экспресс

просмотров: 380

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