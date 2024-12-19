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PAUL RODGERS сядет за книгу



PAUL RODGERS опубликовал следующее сообщение:



«Привет всем, с вами говорит Paul Rodgers. Сегодня, 17 декабря, мне исполняется 75 лет, то есть примерно 27 375 дней на этой земле!



Отмечая это знаменательное событие, я хочу поделиться с вами некоторыми новостями. Я начал работу над мемуарами, которые станут искренним подарком от меня вам. Я расскажу о своих ранних успехах, начиная с FREE, BAD COMPANY, THE FIRM, Solo, QUEEN + PAUL RODGERS, а также о том, что было до и после. Я также расскажу о своем восстановлении после серьезных проблем со здоровьем, изменивших мою жизнь.



Чтобы сделать книгу еще более мощной, я обращаюсь к фанатам, моим друзьям, семье и коллегам-музыкантам с просьбой помочь рассказать о себе с их точки зрения, и вот тут-то вы и придете на помощь. Вы, наверное, помните, что я всегда любил и поощрял участие аудитории!



Я хочу, чтобы вы внесли свой вклад, ведь вы все были большой частью путешествия цыгана-менестреля. Пожалуйста, присылайте свои фотографии и воспоминания, связанные со мной, на мой сайт, и мы просмотрим их, и кто знает, может быть, вы найдете свою историю на страницах этой книги».



Давайте сделаем это совместным проектом! Посетите сайт PaulRodgers.com, чтобы узнать, как вы можете принять участие в этом...



С любовью, Paul».











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