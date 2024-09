сегодня



Новое видео PAUL RODGERS



"Photo Shooter", новое видео группы PAUL RODGERS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Midnight Rose:



"Coming Home"

"Photo Shooter"

"Midnight Rose"

"Living It Up"

"Dance in the Sun"

"Take Love"

"Highway Robber"

"Melting"











