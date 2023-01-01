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PAUL RODGERS: «Мне очень повезло с голосом»



PAUL RODGERS в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос о том, как умудряется столько лет поддерживать свой голос в форме:



«Я уверен, что главное — использовать свой голос, но не переусердствовать с этим. А еще я люблю полоскать горло соленой водой. Немного теплой соленой воды, я обнаружил, что это очень эффективно... Вы можете использовать это сами при любом виде боли в горле и для чистоты голоса. И я должен сказать, что это благословение. Это дар, данный мне Богом, и я благодарен ему».



На вопрос о том, были ли у него проблемы с голосом за всю его карьеру, Paul ответил:



«Нет, не было. Честно говоря, нет. Нет, у меня, конечно, были боли в горле, но что-то серьезное... Нет. Должен заметить, что мне очень повезло!»







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