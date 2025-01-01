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*LORRAINE LEWIS мутит с OnlyFans и хочет вернуть FEMME FATALE 46
*MICHAEL SCHENKER: «Мне нравится выбирать те ноты, которые я ... 39
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Paul Rodgers

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Страна
United KingdomВеликобритания



25 янв 2025 : 		 PAUL RODGERS исполняет FREE

19 дек 2024 : 		 PAUL RODGERS сядет за книгу

30 сен 2024 : 		 Новое видео PAUL RODGERS

11 окт 2023 : 		 PAUL RODGERS о том, боялся ли потерять голос

29 сен 2023 : 		 PAUL RODGERS перенёс несколько инсультов

15 сен 2023 : 		 PAUL RODGERS: «Мне очень повезло с голосом»

1 авг 2023 : 		 PAUL RODGERS не собирается выступать

29 июл 2023 : 		 Новая песня PAUL RODGERS

26 июн 2023 : 		 Новая песня PAUL RODGERS

16 май 2020 : 		 Как PAUL RODGERS сохраняет вокальную форму

8 май 2020 : 		 PAUL RODGERS: «А я жив!»

26 мар 2020 : 		 PAUL RODGERS призывает всех сидеть дома

14 янв 2018 : 		 Концертный релиз PAUL RODGERS выйдет весной

15 май 2017 : 		 BRIAN JOHNSON и ROBERT PLANT присоединились на сцене к PAUL RODGERS

7 окт 2014 : 		 Фрагмент кавер-версии Paul'a McCartney от PAUL RODGERS

13 дек 2013 : 		 Видео из тура ROCK MEETS CLASSIC с участием PAUL RODGERS

18 ноя 2013 : 		 Новый альбом PAUL RODGERS выйдет в январе

26 июл 2013 : 		 PAUL RODGERS работает над двумя альбомами

20 дек 2011 : 		 Новый трек PAUL'a RODGERS'a

18 ноя 2011 : 		 PAUL RODGERS был удостоен награды за “Bad Company”

1 сен 2011 : 		 Концертный релиз PAUL RODGERS & FRIENDS выйдет в сентябре

2 июл 2011 : 		 Новое видео PAUL'a RODGERS'a

22 май 2011 : 		 Новая награда PAUL RODGERS'a

20 апр 2011 : 		 PAUL RODGERS на трибьют-альбоме PAUL'a MCCARTNEY
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|||| 25 янв 2025

PAUL RODGERS исполняет FREE



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PAUL RODGERS поделился архивным видео 2003 года, где он в рамках новогодней передачи Jools 11th Annual Hootenanny исполнил композицию FREE "My Brother Jake".

PAUL RODGERS Performs FREE's




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