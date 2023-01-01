сегодня



PAUL RODGERS не собирается выступать



В рамках беседы с PAUL'ом RODGERS'ом у него спросили, собирается ли музыкант в тур в поддержку нового альбома "Midnight Rose":



«Да если честно не особо. Все потому, что с каждым разом подобное все труднее и труднее. Так что нет, планов нет — давайте оставим все как есть».







+0 -0



просмотров: 259

