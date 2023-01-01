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*Умерла Шинейд О'Коннор 39
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 34
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
*Немецкой BIG 4 быть! 32
*Новое видео U.D.O. 29
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*

Paul Rodgers

*
Страна
United KingdomВеликобритания



1 авг 2023 : 		 PAUL RODGERS не собирается выступать

29 июл 2023 : 		 Новая песня PAUL RODGERS

26 июн 2023 : 		 Новая песня PAUL RODGERS

16 май 2020 : 		 Как PAUL RODGERS сохраняет вокальную форму

8 май 2020 : 		 PAUL RODGERS: «А я жив!»

26 мар 2020 : 		 PAUL RODGERS призывает всех сидеть дома

14 янв 2018 : 		 Концертный релиз PAUL RODGERS выйдет весной

15 май 2017 : 		 BRIAN JOHNSON и ROBERT PLANT присоединились на сцене к PAUL RODGERS

7 окт 2014 : 		 Фрагмент кавер-версии Paul'a McCartney от PAUL RODGERS

13 дек 2013 : 		 Видео из тура ROCK MEETS CLASSIC с участием PAUL RODGERS

18 ноя 2013 : 		 Новый альбом PAUL RODGERS выйдет в январе

26 июл 2013 : 		 PAUL RODGERS работает над двумя альбомами

20 дек 2011 : 		 Новый трек PAUL'a RODGERS'a

18 ноя 2011 : 		 PAUL RODGERS был удостоен награды за “Bad Company”

1 сен 2011 : 		 Концертный релиз PAUL RODGERS & FRIENDS выйдет в сентябре

2 июл 2011 : 		 Новое видео PAUL'a RODGERS'a

22 май 2011 : 		 Новая награда PAUL RODGERS'a

20 апр 2011 : 		 PAUL RODGERS на трибьют-альбоме PAUL'a MCCARTNEY
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|||| сегодня

PAUL RODGERS не собирается выступать



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В рамках беседы с PAUL'ом RODGERS'ом у него спросили, собирается ли музыкант в тур в поддержку нового альбома "Midnight Rose":

«Да если честно не особо. Все потому, что с каждым разом подобное все труднее и труднее. Так что нет, планов нет — давайте оставим все как есть».




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