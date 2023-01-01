|
|
|
все новости группы
|
|
сегодня
PAUL RODGERS перенёс несколько инсультов
PAUL RODGERS в недавней беседе рассказал о том, что пережил несколько инсультов, два из которых были серьёзными — настолько, что какое-то время он не мог говорить:
«Если честно, я не мог ничего делать. Я не мог говорить. Это было очень непривычно. Знаете, я готовил что-то в уме, говорил, но выходило совсем другое, и я спрашивал: "Что за чертовщину я только что сказал?"»
Ему была проведена эндартерэктомия — операция по удалению бляшек, закупоривающих сонную артерию, что представляло значительный риск для его голосовых связок.
«Мне разрезали шею, и врач сказал, что он был очень осторожен, потому что знал, что я певец, и когда разрезают шею, это очень близко к голосовым связкам. Мне сказали очень чётко: "Вы можете не выйти из этого состояния живым"».
Paul'y потребовалось полгода после операции, чтобы вернуться к игре на гитаре и пению.
«Каждая мелочь была шагом вперёд. Каждое моё действие было достижением... "О, я могу это сделать. Я могу петь!"»
|
|
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет