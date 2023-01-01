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PAUL RODGERS перенёс несколько инсультов



PAUL RODGERS в недавней беседе рассказал о том, что пережил несколько инсультов, два из которых были серьёзными — настолько, что какое-то время он не мог говорить:



«Если честно, я не мог ничего делать. Я не мог говорить. Это было очень непривычно. Знаете, я готовил что-то в уме, говорил, но выходило совсем другое, и я спрашивал: "Что за чертовщину я только что сказал?"»



Ему была проведена эндартерэктомия — операция по удалению бляшек, закупоривающих сонную артерию, что представляло значительный риск для его голосовых связок.



«Мне разрезали шею, и врач сказал, что он был очень осторожен, потому что знал, что я певец, и когда разрезают шею, это очень близко к голосовым связкам. Мне сказали очень чётко: "Вы можете не выйти из этого состояния живым"».



Paul'y потребовалось полгода после операции, чтобы вернуться к игре на гитаре и пению.



«Каждая мелочь была шагом вперёд. Каждое моё действие было достижением... "О, я могу это сделать. Я могу петь!"»







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