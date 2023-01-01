Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 64
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 40
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 31
*Один из основателей ЗСРНР был исключён из совета директоров ... 21
*Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей с... 19
*Видео полного выступления YNGWIE MALMSTEEN 16
*UDO DIRKSCHNEIDER хочет отпраздновать 50-летие творческой де... 15
*Басист CANNIBAL CORPSE о сложностях для дед-металлистов 11
*MIKKEY DEE о финальных днях MOTÖRHEAD 10
*Умер бывший басист CRADLE OF FILTH/ вокалист HECATE ENTHRONE... 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 64
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 40
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 31
*Один из основателей ЗСРНР был исключён из совета директоров ... 21
*Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей с... 19
[= ||| все новости группы



*

Paul Rodgers

*
Страна
United KingdomВеликобритания



29 сен 2023 : 		 PAUL RODGERS перенёс несколько инсультов

15 сен 2023 : 		 PAUL RODGERS: «Мне очень повезло с голосом»

1 авг 2023 : 		 PAUL RODGERS не собирается выступать

29 июл 2023 : 		 Новая песня PAUL RODGERS

26 июн 2023 : 		 Новая песня PAUL RODGERS

16 май 2020 : 		 Как PAUL RODGERS сохраняет вокальную форму

8 май 2020 : 		 PAUL RODGERS: «А я жив!»

26 мар 2020 : 		 PAUL RODGERS призывает всех сидеть дома

14 янв 2018 : 		 Концертный релиз PAUL RODGERS выйдет весной

15 май 2017 : 		 BRIAN JOHNSON и ROBERT PLANT присоединились на сцене к PAUL RODGERS

7 окт 2014 : 		 Фрагмент кавер-версии Paul'a McCartney от PAUL RODGERS

13 дек 2013 : 		 Видео из тура ROCK MEETS CLASSIC с участием PAUL RODGERS

18 ноя 2013 : 		 Новый альбом PAUL RODGERS выйдет в январе

26 июл 2013 : 		 PAUL RODGERS работает над двумя альбомами

20 дек 2011 : 		 Новый трек PAUL'a RODGERS'a

18 ноя 2011 : 		 PAUL RODGERS был удостоен награды за “Bad Company”

1 сен 2011 : 		 Концертный релиз PAUL RODGERS & FRIENDS выйдет в сентябре

2 июл 2011 : 		 Новое видео PAUL'a RODGERS'a

22 май 2011 : 		 Новая награда PAUL RODGERS'a

20 апр 2011 : 		 PAUL RODGERS на трибьют-альбоме PAUL'a MCCARTNEY
| - |

|||| сегодня

PAUL RODGERS перенёс несколько инсультов



zoom
PAUL RODGERS в недавней беседе рассказал о том, что пережил несколько инсультов, два из которых были серьёзными — настолько, что какое-то время он не мог говорить:

«Если честно, я не мог ничего делать. Я не мог говорить. Это было очень непривычно. Знаете, я готовил что-то в уме, говорил, но выходило совсем другое, и я спрашивал: "Что за чертовщину я только что сказал?"»

Ему была проведена эндартерэктомия — операция по удалению бляшек, закупоривающих сонную артерию, что представляло значительный риск для его голосовых связок.

«Мне разрезали шею, и врач сказал, что он был очень осторожен, потому что знал, что я певец, и когда разрезают шею, это очень близко к голосовым связкам. Мне сказали очень чётко: "Вы можете не выйти из этого состояния живым"».

Paul'y потребовалось полгода после операции, чтобы вернуться к игре на гитаре и пению.

«Каждая мелочь была шагом вперёд. Каждое моё действие было достижением... "О, я могу это сделать. Я могу петь!"»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 241

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом