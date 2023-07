ANGRA о новом альбоме

сегодня



ANGRA выпустят новую работу, получившую название Cycles Of Pain, третьего ноября на Atomic Fire. Первым синглом станет композиция "Ride Into The Storm", которая будет выпущена четвертого августа.



Rafael Bittencourt: «Для нас это особенная пластинка по нескольким причинам: Во-первых, многое произошло с момента нашего последнего релиза в 2018 году. За последние 5 лет мы пережили много трудностей (личных и коллективных), а также проблем, разочарований, славы и успеха, оказавшись на американских горках эмоций, которые превратились в огромный котел тем и вдохновения. В 2019 году скончался мой отец, а через несколько месяцев умер и Андре Матос, что оказало большое влияние на мою жизнь. Я знаю и о трудностях моих товарищей по группе.



Это насыщенный альбом переживаний и накопленной боли. Хотя мы находимся в прекрасном положении, альбом черпает вдохновение из всех пережитых болей, чтобы осмыслить их под разными углами: Что причиняет нам боль, как она приходит, как ее лечить, травмы, шрамы. Мы избегаем боли и сталкиваемся с ней постоянно, с самого рождения, в бесконечном цикле; мы хотим, чтобы она была далеко, но именно она формирует и развивает нас в течение жизни. И посреди такой глубокой темы мы хотим дать надежду и силу людям, которые страдают прямо сейчас. Я верю, что этот альбом изменит жизнь многих людей и установит новый стандарт в рамках нашего стиля».



Басист Felipe Andreoli добавляет: «Cycles Of Pain предлагает различные взгляды на человеческую боль и связанные с ней циклы. Она напоминает нам, что хотя боль неизбежна, она также является неотъемлемой частью роста и обучения. Признавая эти циклы и встречаясь с ними, мы можем обнаружить свою внутреннюю силу и найти путь к исцелению и трансформации. Альбом заставляет нас задуматься о нашем собственном пути, связанном с болью, и принять надежду на то, что, несмотря на кажущиеся бесконечными циклы, в конце тоннеля всегда есть свет. Это приглашение к размышлению о сложностях человеческой жизни, затрагивающее такие темы, как потеря, разочарование, одиночество и отчаяние, но в то же время несущее послание стойкости и надежды».



За продюсирование, запись и сведение и мастеринг отвечал Dennis Ward (D.C. Cooper, Pink Cream 69, Place Vendome etc.), сведение проходило в The TrakShak, Karlsdorf, Germany. За оформление отвечал Erick Pasqua. Среди гостей на альбоме заявлены Amanda Somerville ("Tears Of Blood"), бразильцы Lenine ("Vida Seca") и Vanessa Moreno ("Tide Of Changes - Part II" & "Here In The Now") и Juliana D'Agostini на фортепиано ("Tears Of Blood").



Трек-лист:



"Cyclus Doloris"

"Ride Into The Storm"

"Dead Man On Display"

"Tide Of Changes - Part I"

"Tide Of Changes - Part II"

"Vida Seca"

"Gods Of The World"

"Cycles Of Pain"

"Faithless Sanctuary"

"Here In The Now"

"Generation Warriors"

"Tears Of Blood"







