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*Бой Джордж проникся NAPALM DEATH 48
*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 43
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 38
*Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там ... 28
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
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Angra

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24 сен 2023 : 		 ANGRA в Португалии

15 сен 2023 : 		 Новое видео ANGRA

1 сен 2023 : 		 ANGRA в Испании

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30 июл 2023 : 		 ANGRA о новом альбоме

4 июл 2023 : 		 ANGRA на ATOMIC FIRE RECORDS

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3 окт 2022 : 		 Юбилейный тур ANGRA: Эпизод два

28 сен 2022 : 		 ANGRA про юбилейный тур

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22 мар 2021 : 		 Концертное видео ANGRA

15 мар 2021 : 		 Концертное видео ANGRA

28 фев 2021 : 		 Концертное видео ANGRA

14 фев 2021 : 		 Концертное видео ANGRA

8 фев 2021 : 		 Концертное видео ANGRA

31 янв 2021 : 		 Концертное видео ANGRA

17 янв 2021 : 		 Концертное видео ANGRA

10 янв 2021 : 		 Концертное видео ANGRA

20 дек 2020 : 		 Концертное видео ANGRA

15 дек 2020 : 		 Концертное видео ANGRA

14 авг 2020 : 		 Ремикс от ANGRA

16 фев 2020 : 		 Видео с текстом от ANGRA

30 сен 2019 : 		 Гитарист MEGADETH показывает, как исполнять песню ANGRA
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|||| сегодня

ANGRA в Португалии



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ANGRA продолжает публикацию роликов о том, как для группы проходят гастроли по Европе.

ANGRA Release European Tour Report: RCA Club Lisbon; Video




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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24 сен 2023
S
SS-ULTRA
Не думал, что они так активно гастролируют.

просмотров: 229

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