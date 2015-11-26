Ôðàçà, èìÿ ãðóïïû
Ãðóïïû â ñòèëå
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Äàòà :
ñ
ïî
Âîêàëèñò SACRED REICH: «Òóïûå ðàñèñòû, çàõâàòèâøèå Êàïèòîëèé...
200
Ëèäåð ICED EARTH øòóðìîâàë Êàïèòîëèé
104
Óìåð Àëåêñè Ëàéõî
88
Marko Hietala óõîäèò èç NIGHTWISH
62
Ëèäåð ICED EARTH: «Ñòðàíà çàõâà÷åíà ïðåñòóïíèêàìè»
57
âñå íîâîñòè ãðóïïû
Angra
Áðàçèëèÿ
Power Metal
http://www.angra.net
Myspace:
http://www.myspace.com/angraofficial
VK.com:
http://vk.com/club657615
Facebook:
https://www.facebook.com/AngraOfficialPage
17 ÿíâ 2021
:
Êîíöåðòíîå âèäåî ANGRA
10 ÿíâ 2021
:
Êîíöåðòíîå âèäåî ANGRA
20 äåê 2020
:
Êîíöåðòíîå âèäåî ANGRA
15 äåê 2020
:
Êîíöåðòíîå âèäåî ANGRA
14 àâã 2020
:
Ðåìèêñ îò ANGRA
16 ôåâ 2020
:
Âèäåî ñ òåêñòîì îò ANGRA
30 ñåí 2019
:
Ãèòàðèñò MEGADETH ïîêàçûâàåò, êàê èñïîëíÿòü ïåñíþ ANGRA
20 ìàé 2019
:
Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ ANGRA
6 ôåâ 2019
:
Íîâîå âèäåî ANGRA
24 ñåí 2018
:
Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ ANGRA
1 ñåí 2018
:
Íîâîå âèäåî ANGRA
17 èþë 2018
:
Íîâîå âèäåî ANGRA ñ âîêàëèñòêîé ARCH ENEMY
20 ìàð 2018
:
Íîâîå âèäåî ANGRA
2 ìàð 2018
:
Âîêàëèñòêà ARCH ENEMY â íîâîé ïåñíå ANGRA
13 ôåâ 2018
:
Íîâîå âèäåî ANGRA
6 äåê 2017
:
Òðåê-ëèñò íîâîãî àëüáîìà ANGRA
5 äåê 2017
:
Âèäåî ñ òåêñòîì îò ANGRA
27 ìàð 2017
:
ANGRA íà 70000 Tons Of Metal
29 èþë 2016
:
ANGRA î òóðå
7 èþë 2016
:
Íîâîå âèäåî ANGRA
8 àïð 2016
:
ANGRA âûïóñòèëè íîâîå âèäåî "Silent Call"
6 íîÿ 2015
:
ANGRA íà ProgPower USA
21 ñåí 2015
:
Âèäåî ïîëíîãî âûñòóïëåíèÿ ANGRA
16 ñåí 2015
:
Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ ANGRA
2 ñåí 2015
:
Íîâîå âèäåî ANGRA
15 àâã 2015
:
Ìóçûêàíòû ANGRA ñîáèðàþòñÿ èñêàòü çàìåíó Kiko Loureiro
27 èþí 2015
:
ANGRA î âèçèòå â ßïîíèþ
18 èþí 2015
:
ANGRA î âèçèòå â ßïîíèþ
3 àïð 2015
:
Ìóçûêàíòû ANGRA î÷åíü ðàäû çà Kiko Loureiro
24 ìàð 2015
:
Íîâîå âèäåî ANGRA
6 ìàð 2015
:
ANGRA âûïóñòèëà ïèâî
15 äåê 2014
:
Íîâîå âèäåî ANGRA
17 íîÿ 2014
:
Âèäåî ñ òåêñòîì îò ANGRA
21 îêò 2014
:
ANGRA èç ñòóäèè
8 àâã 2014
:
ANGRA çàïèñûâàþò íîâûé àëüáîì ñ JENS'îì BOGREN'îì
2 èþë 2014
:
Ïðîôåññèîíàëüíîå âèäåî ïîëíîãî âûñòóïëåíèÿ ANGRA
28 ìàé 2014
:
Âèäåî îòêðûòîé ðåïåòèöèè ANGRA
16 íîÿ 2013
:
Ôðàãìåíò íîâîãî DVD ANGRA ñ ó÷àñòèåì TARJA TURUNEN
29 îêò 2013
:
Ôðàãìåíò íîâîãî DVD ANGRA
19 ñåí 2013
:
Îáëîæêà íîâîãî DVD ANGRA
24 èþë 2013
:
TARJA TURUNEN, RUSSELL ALLEN, ULI JON ROTH âûñòóïÿò ñ ANGRA
7 ìàé 2013
:
FABIO LIONE âûñòóïèò ñ ANGRA â Áðàçèëèè
29 àïð 2013
:
ANGRA æàæäåò ðåþíèîí?
14 àïð 2013
:
ANDRE MATOS ñ÷èòàåò, ÷òî ANGRA äîëæíû ïðåêðàòèòü ñâî¸ ñóùåñòâîâàíèå
13 àïð 2013
:
ANGRA è FABIO LIONE: âèäåî
4 ìàð 2013
:
ANGRA è FABIO LIONE: âèäåî
3 ôåâ 2013
:
ANGRA âûñòóïèëè ñ FABIO LIONE
14 äåê 2012
:
FABIO LIONE âûñòóïèò ñ ANGRA íà êðóèçå 70000 Tons Of Metal
23 îêò 2012
:
ANGRA ïðåäñòàâèò âîêàëèñòà íà 70000 TONS OF METAL
16 àâã 2012
:
Ñáîðíèê ëó÷øåãî îò ANGRA
24 ìàé 2012
:
Edu Falaschi ïîêèíóë ANGRA
4 îêò 2011
:
Âèäåî ïîëíîãî âûñòóïëåíèÿ ANGRA feat TARJA
30 ñåí 2011
:
Ôðîíòìåí ANGRA/ALMAH çàÿâèë, ÷òî ïåë «ñîâåðøåííî íå â ñâî¸ì äèàïàçîíå» â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 10-òè ëåò
25 îêò 2010
:
Íîâîå âèäåî ANGRA
23 àâã 2010
:
Íîâàÿ èãðà îò ANGRA
29 èþë 2010
:
Äåòàëè íîâîãî àëüáîìà ANGRA
10 èþë 2010
:
Íîâàÿ ïåñíÿ ANGRA
5 èþë 2010
:
Íàçâàíèå è äàòà âûõîäà íîâîãî àëüáîìà ANGRA
29 ìàð 2010
:
ANGRA: íîâîñòè èç ñòóäèè è ôðàãìåíò íîâîé ïåñíè
20 ôåâ 2010
:
ANGRA íà÷àëè çàïèñü íîâîãî àëüáîìà
26 ÿíâ 2010
:
ANGRA ðàáîòàþò íàä êîíöåïòóàëüíûì àëüáîìîì
25 íîÿ 2009
:
ANGRA ðàáîòàþò íàä íîâûì àëüáîìîì
16 íîÿ 2009
:
Eduardo Falaschi (ANGRA) êîììåíòèðóåò îòìåíó òóðíå
13 ìàé 2009
:
SEPULTURA è ANGRA ñîâìåñòíî èñïîëíèëè êàâåð LED ZEPPELIN
22 ìàð 2009
:
Ñîëüíûå ïëàíû ìóçûêàíòîâ ANGRA
19 ìàð 2009
:
Âîçâðàùåíèå ANGRA
18 ìàð 2009
:
Óäàðíèê ANGRA íå ïëàíèðóåò óõîäèòü èç ãðóïïû SHAMAN
13 ìàð 2009
:
ANGRA âîçîáíîâèëè ðàáîòó
23 îêò 2006
:
Âèäåî ANGRA "The Course Of Nature" â ñåòè
27 ñåí 2006
:
Íîâàÿ êîìïîçèöèÿ ANGRA â ñåòè
12 ñåí 2006
:
ANGRA ñíÿëè âèäåîêëèï "The Course Of Nature"
3 ñåí 2006
:
Ïîäðîáíîñòè î íîâîì àëüáîìå ANGRA
30 àâã 2006
:
Òðåê-ëèñò è îáëîæêà íîâîãî àëüáîìà ANGRA
10 èþí 2006
:
ANGRA îòìåòÿò ñâîå 15-ëåòèå çàïèñüþ íîâîãî àëüáîìà
8 ìàé 2006
:
Âîêàëèñò ANGRA âûïóñêàåò ñîëüíûé àëüáîì
17 ÿíâ 2021
Êîíöåðòíîå âèäåî
ANGRA
ANGRA îïóáëèêîâàëè êîíöåðòíîå âèäåî íà êîìïîçèöèþ "Travelers Of Time", ñúåìêè êîòîðîãî ïðîõîäèëè â ðàìêàõ Ømni World Tour, São Paulo, Brazil.
+1
-1
Ñîîáùåíèé íåò
Êîììåíòàðèè ìîãóò äîáàâëÿòü òîëüêî
çàðåãèñòðèðîâàííûå
ïîëüçîâàòåëè.
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç
ñîöèàëüíûå ñåòè
(èêîíêè ââåðõó ñàéòà).
ïðîñìîòðîâ: 270
1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.
Åñëè âû íàøëè íà ýòîé ñòðàíèöå îøèáêó èëè åñòü êîììåíòàðèè è ïîæåëàíèÿ, òî
ñîîáùèòå íàì îá ýòîì
Íîâîñòè
Íîâîñòè ÑÍÃ
Âèäåî
Êîíöåðòû
Ðåïîðòàæè
Êîíêóðñû
Ãðóïïû
Ðåöåíçèè
Èíòåðâüþ
Ñòèëè
Ãðàôèêà
Êèíî
Ëèòåðàòóðà
Ññûëêè
Ôîðóì
Áëîãè
×àò
[
]
Êîíòàêòû
Ñîîáùåíèé íåò
Êîììåíòàðèè ìîãóò äîáàâëÿòü òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè (èêîíêè ââåðõó ñàéòà).