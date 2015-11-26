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*Âîêàëèñò SACRED REICH: «Òóïûå ðàñèñòû, çàõâàòèâøèå Êàïèòîëèé... 200
*Ëèäåð ICED EARTH øòóðìîâàë Êàïèòîëèé 104
*Óìåð Àëåêñè Ëàéõî 88
*Marko Hietala óõîäèò èç NIGHTWISH 62
*Ëèäåð ICED EARTH: «Ñòðàíà çàõâà÷åíà ïðåñòóïíèêàìè» 57
[= ||| âñå íîâîñòè ãðóïïû



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Angra

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17 ÿíâ 2021 : 		 Êîíöåðòíîå âèäåî ANGRA

10 ÿíâ 2021 : 		 Êîíöåðòíîå âèäåî ANGRA

20 äåê 2020 : 		 Êîíöåðòíîå âèäåî ANGRA

15 äåê 2020 : 		 Êîíöåðòíîå âèäåî ANGRA

14 àâã 2020 : 		 Ðåìèêñ îò ANGRA

16 ôåâ 2020 : 		 Âèäåî ñ òåêñòîì îò ANGRA

30 ñåí 2019 : 		 Ãèòàðèñò MEGADETH ïîêàçûâàåò, êàê èñïîëíÿòü ïåñíþ ANGRA

20 ìàé 2019 : 		 Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ ANGRA

6 ôåâ 2019 : 		 Íîâîå âèäåî ANGRA

24 ñåí 2018 : 		 Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ ANGRA

1 ñåí 2018 : 		 Íîâîå âèäåî ANGRA

17 èþë 2018 : 		 Íîâîå âèäåî ANGRA ñ âîêàëèñòêîé ARCH ENEMY

20 ìàð 2018 : 		 Íîâîå âèäåî ANGRA

2 ìàð 2018 : 		 Âîêàëèñòêà ARCH ENEMY â íîâîé ïåñíå ANGRA

13 ôåâ 2018 : 		 Íîâîå âèäåî ANGRA

6 äåê 2017 : 		 Òðåê-ëèñò íîâîãî àëüáîìà ANGRA

5 äåê 2017 : 		 Âèäåî ñ òåêñòîì îò ANGRA

27 ìàð 2017 : 		 ANGRA íà 70000 Tons Of Metal

29 èþë 2016 : 		 ANGRA î òóðå

7 èþë 2016 : 		 Íîâîå âèäåî ANGRA

8 àïð 2016 : 		 ANGRA âûïóñòèëè íîâîå âèäåî "Silent Call"

6 íîÿ 2015 : 		 ANGRA íà ProgPower USA

21 ñåí 2015 : 		 Âèäåî ïîëíîãî âûñòóïëåíèÿ ANGRA

16 ñåí 2015 : 		 Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ ANGRA

2 ñåí 2015 : 		 Íîâîå âèäåî ANGRA

15 àâã 2015 : 		 Ìóçûêàíòû ANGRA ñîáèðàþòñÿ èñêàòü çàìåíó Kiko Loureiro
Ïîêàçàòü äàëåå
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|||| 17 ÿíâ 2021

Êîíöåðòíîå âèäåî ANGRA



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ANGRA îïóáëèêîâàëè êîíöåðòíîå âèäåî íà êîìïîçèöèþ "Travelers Of Time", ñúåìêè êîòîðîãî ïðîõîäèëè â ðàìêàõ Ømni World Tour, São Paulo, Brazil.

ANGRA Release Live Video For "Travelers Of Time" From Ã˜mni World Tour



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Ñîîáùåíèé íåò



Êîììåíòàðèè ìîãóò äîáàâëÿòü òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè (èêîíêè ââåðõó ñàéòà).


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