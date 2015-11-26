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*HELLOWEEN ïåðåíåñëè òóð íà 2022 ãîä 86
*MAX CAVALERA — î ðàçðûâå ñ SEPULTURA: «Òàì âñ¸ ïðîãíèëî èçíó... 53
*TED NUGENT: «Áàéäåí — çîìáè!» 27
*Âîêàëèñò LAMB OF GOD: «Ïàðíè èç METALLICA íàñ ëþáÿò» 23
*GENE SIMMONS: «Ïî÷åìó ÿ ïðîäîëæàþ óòâåðæäàòü, ÷òî ðîê ì¸ðòâ» 23
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Angra

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22 ìàð 2021 : 		 Êîíöåðòíîå âèäåî ANGRA

15 ìàð 2021 : 		 Êîíöåðòíîå âèäåî ANGRA

28 ôåâ 2021 : 		 Êîíöåðòíîå âèäåî ANGRA

14 ôåâ 2021 : 		 Êîíöåðòíîå âèäåî ANGRA

8 ôåâ 2021 : 		 Êîíöåðòíîå âèäåî ANGRA

31 ÿíâ 2021 : 		 Êîíöåðòíîå âèäåî ANGRA

17 ÿíâ 2021 : 		 Êîíöåðòíîå âèäåî ANGRA

10 ÿíâ 2021 : 		 Êîíöåðòíîå âèäåî ANGRA

20 äåê 2020 : 		 Êîíöåðòíîå âèäåî ANGRA

15 äåê 2020 : 		 Êîíöåðòíîå âèäåî ANGRA

14 àâã 2020 : 		 Ðåìèêñ îò ANGRA

16 ôåâ 2020 : 		 Âèäåî ñ òåêñòîì îò ANGRA

30 ñåí 2019 : 		 Ãèòàðèñò MEGADETH ïîêàçûâàåò, êàê èñïîëíÿòü ïåñíþ ANGRA

20 ìàé 2019 : 		 Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ ANGRA

6 ôåâ 2019 : 		 Íîâîå âèäåî ANGRA

24 ñåí 2018 : 		 Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ ANGRA

1 ñåí 2018 : 		 Íîâîå âèäåî ANGRA

17 èþë 2018 : 		 Íîâîå âèäåî ANGRA ñ âîêàëèñòêîé ARCH ENEMY

20 ìàð 2018 : 		 Íîâîå âèäåî ANGRA

2 ìàð 2018 : 		 Âîêàëèñòêà ARCH ENEMY â íîâîé ïåñíå ANGRA

13 ôåâ 2018 : 		 Íîâîå âèäåî ANGRA

6 äåê 2017 : 		 Òðåê-ëèñò íîâîãî àëüáîìà ANGRA

5 äåê 2017 : 		 Âèäåî ñ òåêñòîì îò ANGRA

27 ìàð 2017 : 		 ANGRA íà 70000 Tons Of Metal

29 èþë 2016 : 		 ANGRA î òóðå

7 èþë 2016 : 		 Íîâîå âèäåî ANGRA
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Êîíöåðòíîå âèäåî ANGRA



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ANGRA îïóáëèêîâàëè êîíöåðòíîå âèäåî íà êîìïîçèöèþ "Upper Levels". Ñú¸ìêè êëèïà ïðîõîäèëè â ðàìêàõ Ømni World Tour â Ñàí-Ïàóëó, Áðàçèëèÿ.

ANGRA Release Live Video For "Upper Levels" From Ã˜mni World Tour



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