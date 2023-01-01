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*PETER BALTES — об уходе из ACCEPT: «Всё пошло не так» 40
*Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA» 37
*THE HALO EFFECT сводят новый альбом 17
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире» 14
*GEEZER BUTLER — о «козе»: «Это была моя фишка» 13
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Angra

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4 июл 2023 : 		 ANGRA на ATOMIC FIRE RECORDS

30 ноя 2022 : 		 Юбилейный тур ANGRA: Эпизод четыре

6 окт 2022 : 		 Юбилейный тур ANGRA: Эпизод три

3 окт 2022 : 		 Юбилейный тур ANGRA: Эпизод два

28 сен 2022 : 		 ANGRA про юбилейный тур

13 апр 2021 : 		 Концертное видео ANGRA

29 мар 2021 : 		 Концертное видео ANGRA

22 мар 2021 : 		 Концертное видео ANGRA

15 мар 2021 : 		 Концертное видео ANGRA

28 фев 2021 : 		 Концертное видео ANGRA

14 фев 2021 : 		 Концертное видео ANGRA

8 фев 2021 : 		 Концертное видео ANGRA

31 янв 2021 : 		 Концертное видео ANGRA

17 янв 2021 : 		 Концертное видео ANGRA

10 янв 2021 : 		 Концертное видео ANGRA

20 дек 2020 : 		 Концертное видео ANGRA

15 дек 2020 : 		 Концертное видео ANGRA

14 авг 2020 : 		 Ремикс от ANGRA

16 фев 2020 : 		 Видео с текстом от ANGRA

30 сен 2019 : 		 Гитарист MEGADETH показывает, как исполнять песню ANGRA

20 май 2019 : 		 Видео с выступления ANGRA

6 фев 2019 : 		 Новое видео ANGRA

24 сен 2018 : 		 Видео с выступления ANGRA

1 сен 2018 : 		 Новое видео ANGRA

17 июл 2018 : 		 Новое видео ANGRA с вокалисткой ARCH ENEMY

20 мар 2018 : 		 Новое видео ANGRA
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|||| сегодня

ANGRA на ATOMIC FIRE RECORDS



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Группа ANGRA заключила контракт с лейблом ATOMIC FIRE RECORDS, на котором третьего ноября состоится выход десятого студийного альбома, "Cycles Of Pain".




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