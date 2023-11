сегодня



Новое видео ANGRA



Vida Seca (feat. Lenine), новое видео ANGRA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Cycles Of Pain, выход которого состоялся третьего ноября на Atomic Fire:



"Cyclus Doloris"

"Ride Into The Storm"

"Dead Man On Display"

"Tide Of Changes - Part I"

"Tide Of Changes - Part II"

"Vida Seca"

"Gods Of The World"

"Cycles Of Pain"

"Faithless Sanctuary"

"Here In The Now"

"Generation Warriors"

"Tears Of Blood"







