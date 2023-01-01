Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Фронтмен BLIND GUARDIAN об отсутствии татуировок: «Это не мо... 69
*Вокалист GRETA VAN FLEET: «В родном городе мне устроили раду... 44
*UDO DIRKSCHNEIDER о своём голосе: «У меня никогда не было ни... 33
*Продюсер METALLICA: «Kirk прислал мне 700 риффов!» 29
*Боруссия грохнула IRON MAIDEN 27
*Вокалист GOJIRA: «Как стал веганом, так энергия просто попёр... 22
*DEE SNIDER: «Старичьё, чо вы со сцены никак не можете свалит... 21
*JEFF YOUNG: «Альбом KINGS OF THRASH будет лучше, чем всё, чт... 18
*Размалёванных на концерт GHOST не пущать! 15
*Вокалист IRON MAIDEN: «Фанаты, вы будете довольны» 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Фронтмен BLIND GUARDIAN об отсутствии татуировок: «Это не мо... 69
*Вокалист GRETA VAN FLEET: «В родном городе мне устроили раду... 44
*UDO DIRKSCHNEIDER о своём голосе: «У меня никогда не было ни... 33
*Продюсер METALLICA: «Kirk прислал мне 700 риффов!» 29
*Боруссия грохнула IRON MAIDEN 27
[= ||| все новости группы



*

Angra

*



18 авг 2023 : 		 ANGRA на Sweden Rock

4 авг 2023 : 		 Новое видео ANGRA

30 июл 2023 : 		 ANGRA о новом альбоме

4 июл 2023 : 		 ANGRA на ATOMIC FIRE RECORDS

30 ноя 2022 : 		 Юбилейный тур ANGRA: Эпизод четыре

6 окт 2022 : 		 Юбилейный тур ANGRA: Эпизод три

3 окт 2022 : 		 Юбилейный тур ANGRA: Эпизод два

28 сен 2022 : 		 ANGRA про юбилейный тур

13 апр 2021 : 		 Концертное видео ANGRA

29 мар 2021 : 		 Концертное видео ANGRA

22 мар 2021 : 		 Концертное видео ANGRA

15 мар 2021 : 		 Концертное видео ANGRA

28 фев 2021 : 		 Концертное видео ANGRA

14 фев 2021 : 		 Концертное видео ANGRA

8 фев 2021 : 		 Концертное видео ANGRA

31 янв 2021 : 		 Концертное видео ANGRA

17 янв 2021 : 		 Концертное видео ANGRA

10 янв 2021 : 		 Концертное видео ANGRA

20 дек 2020 : 		 Концертное видео ANGRA

15 дек 2020 : 		 Концертное видео ANGRA

14 авг 2020 : 		 Ремикс от ANGRA

16 фев 2020 : 		 Видео с текстом от ANGRA

30 сен 2019 : 		 Гитарист MEGADETH показывает, как исполнять песню ANGRA

20 май 2019 : 		 Видео с выступления ANGRA

6 фев 2019 : 		 Новое видео ANGRA

24 сен 2018 : 		 Видео с выступления ANGRA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

ANGRA на Sweden Rock



zoom
Группа ANGRA опубликовала ролик, рассказывающий о том, как прошло выступление на Sweden Rock 2023.

ANGRA Release New European Tour Report: Sweden Rock Festival; Video




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 224

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом