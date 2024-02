сегодня



Видео полного выступления ANGRA



Видео полного выступления ANGRA, состоявшегося в рамках круиза 70000 Tons Of Metal, доступно для просмотра ниже:



"Nothing To Say"

"Final Light"

"Tide Of Changes"

"Angels Cry"

"Vida Seca"

"Dead Man On Display"

"Rebirth"

"Morning Star"

"Riding Into The Storm"

"Waiting In Silence"

"Carry On"

"Nova Era"







