ANNEKE VAN GIERSBERGEN и MARKO HIETALA исполнили WHITESNAKE, THE GATHERING, IRON MAIDEN, OZZY OSBOURNE, NIGHTWISH

2 окт 2023



ANNEKE VAN GIERSBERGEN и MARKO HIETALA в рамках выступления в Сантьяго исполнили кавер-версии песен WHITESNAKE, THE GATHERING, IRON MAIDEN, OZZY OSBOURNE, NIGHTWISH и других артистов — видео доступно ниже:



"Child Of Babylon (Whitesnake - with Marco Hietala)

"Lo and Behold"

"Saturnine" (The Gathering)

"Valley of the Queens" (Ayreon)

"I Saw a Car"

"The May Song" (The Gathering)

"Like a Stone" (Audioslave)

"Hurricane"

"Catch the Rainbow" (Rainbow - with Marco Hietala)

"Wasted Years" (Iron Maiden - with Marco Hietala)

"I See Fire" (with Marco Hietala)

"Strange Machines" (The Gathering - with Marco Hietala)

"The Islander" (Nightwish - with Marco Hietala)

"Perry Mason" (Ozzy Osbourne - with Marco Hietala)

"The Sound of Silence" (Simon & Garfunkel - with Marco Hietala)







