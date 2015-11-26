"My Promise", новое видео ANNEKE VAN GIERSBERGEN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из "The Darkest Skies Are The Brightest", релиз которого намечен на февраль следующего года и будет доступен на CD в диджипаке, на виниле с CD и в цифровом варианте.
Трек-лист:
"Agape"
"Hurricane"
"My Promise"
"I Saw A Car"
"The Soul Knows"
"The End"
"Keep It Simple"
"Lo And Behold"
"Losing You"
"Survive"
"Love You Like I Love You"
Alex Chernyatinsky
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