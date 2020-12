сегодня



Новое видео ANNEKE VAN GIERSBERGEN



"My Promise", новое видео ANNEKE VAN GIERSBERGEN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из "The Darkest Skies Are The Brightest", релиз которого намечен на февраль следующего года и будет доступен на CD в диджипаке, на виниле с CD и в цифровом варианте.



Трек-лист:



"Agape"

"Hurricane"

"My Promise"

"I Saw A Car"

"The Soul Knows"

"The End"

"Keep It Simple"

"Lo And Behold"

"Losing You"

"Survive"

"Love You Like I Love You"







