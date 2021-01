15 янв 2021



Новое видео ANNEKE VAN GIERSBERGEN



"Hurricane", новое видео ANNEKE VAN GIERSBERGEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Darkest Skies Are The Brightest, выходящего 26 февраля.



Трек-лист:



"Agape"

"Hurricane"

"My Promise"

"I Saw A Car"

"The Soul Knows"

"The End"

"Keep It Simple"

"Lo And Behold"

"Losing You"

"Survive"

"Love You Like I Love You"







+0 -1



просмотров: 215