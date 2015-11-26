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Anneke van Giersbergen

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23 июл 2020 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN в этом месяце выпустит альбом с оркестром

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11 окт 2018 : 		 Видеотрейлер к предстоящему концертному альбому ANNEKE VAN GIERSBERGEN с оркестром

6 окт 2018 : 		 Оркестровая версия песни ANNEKE VAN GIERSBERGEN

4 сен 2018 : 		 Концертный релиз ANNEKE VAN GIERSBERGEN выйдет осенью

23 янв 2018 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN исполняет KATE BUSH

7 июл 2017 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN исполняет IRON MAIDEN

5 июл 2017 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN почтила память Криса Корнелла

13 мар 2017 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN присоединилась на сцене к DEVIN TOWNSEND

17 сен 2016 : 		 Фрагмент кавер-версии PRINCE от ANNEKE VAN GIERSBERGEN

26 авг 2016 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN и гитарист AMORPHIS исполнили песню QUEEN

10 май 2016 : 		 Винилы ANNEKE VAN GIERSBERGEN выйдут в июне

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19 фев 2016 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN об альбоме ÁRSTIÐIR

26 янв 2016 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN хочет взять паузу

19 янв 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ANNEKE VAN GIERSBERGEN и ÁRSTIÐIR

29 май 2015 : 		 Совместный альбом ANNEKE VAN GIERSBERGEN и ÁRSTIÐIR выйдет в начале следующего года

12 май 2015 : 		 Видео с выступления ANNEKE VAN GIERSBERGEN

7 май 2015 : 		 Бокс-сет ANNEKE VAN GIERSBERGEN выйдет в июне

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21 май 2014 : 		 Акустика от ANNEKE VAN GIERSBERGEN

29 апр 2014 : 		 Видео с выступления ANNEKE VAN GIERSBERGEN

26 дек 2013 : 		 Видео с выступления ANNEKE VAN GIERSBERGEN

22 ноя 2013 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN записала кавер-версию хита Барбары Стрейзанд
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ANNEKE VAN GIERSBERGEN в этом месяце выпустит альбом с оркестром



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В декабре 2019 года бывшая вокалистка THE GATHERING Anneke Van Giersbergen и камерный оркестр Kamerata Zuid отыграли несколько концертов на юге Нидерландов, где певица родилась и выросла. В сет-лист вошли песни, написанные Anneke, а также в соавторстве с другими композиторами, и несколько классических арий. Кроме того, в рамках концертов исполнялась новая композиция "Let The Light In", которую сочинили Anneke и известный голландский композитор Anthony Fiumara. Аранжировки были написаны Ruud'ом Peeters'ом, за исключением заглавного трека.

Anneke совместно с дирижёром Frank'ом Adams'ом выбрала лучшие композиции, исполненные на семи концертах, для альбома "Let The Light In", выходящий 31 июля.

Альбом был записан Jonathan'ом Heywood'ом, сведением занимался Guido Aalbers в Giesound, а мастеринг был поручен Darius'у van Helfteren'у. Дизайн обложки создал Hajo Müller.

Трек-лист:

01. Elegy In G Major (live)

02. Waar Ben Ik Meneer (live)

03. Mental Jungle (live)

04. Heute Nacht Oder Nie (live)

05. Circles (live)

06. Bist Du Bei Mir (live)

07. Stay (live)

08. Let The Light In (live)

09. Somewhere (live)

10. Wonder (live)

11. O Del Mio Dolce Ardor (live)

12. Valley Of The Queens (live)

13. She (live)

ANNEKE VAN GIERSBERGEN With KAMERATA ZUID:








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Oloir


23 июл 2020, 15:56		хорошая она.


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