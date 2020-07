сегодня



ANNEKE VAN GIERSBERGEN в этом месяце выпустит альбом с оркестром



В декабре 2019 года бывшая вокалистка THE GATHERING Anneke Van Giersbergen и камерный оркестр Kamerata Zuid отыграли несколько концертов на юге Нидерландов, где певица родилась и выросла. В сет-лист вошли песни, написанные Anneke, а также в соавторстве с другими композиторами, и несколько классических арий. Кроме того, в рамках концертов исполнялась новая композиция "Let The Light In", которую сочинили Anneke и известный голландский композитор Anthony Fiumara. Аранжировки были написаны Ruud'ом Peeters'ом, за исключением заглавного трека.



Anneke совместно с дирижёром Frank'ом Adams'ом выбрала лучшие композиции, исполненные на семи концертах, для альбома "Let The Light In", выходящий 31 июля.



Альбом был записан Jonathan'ом Heywood'ом, сведением занимался Guido Aalbers в Giesound, а мастеринг был поручен Darius'у van Helfteren'у. Дизайн обложки создал Hajo Müller.



Трек-лист:



01. Elegy In G Major (live)



02. Waar Ben Ik Meneer (live)



03. Mental Jungle (live)



04. Heute Nacht Oder Nie (live)



05. Circles (live)



06. Bist Du Bei Mir (live)



07. Stay (live)



08. Let The Light In (live)



09. Somewhere (live)



10. Wonder (live)



11. O Del Mio Dolce Ardor (live)



12. Valley Of The Queens (live)



13. She (live)







Let the Light in by Anneke van Giersbergen with Kamerata Zuid











