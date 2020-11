сегодня



Новый альбом ANNEKE VAN GIERSBERGEN выйдет зимой



ANNEKE VAN GIERSBERGEN представила обложку и трек-лист нового альбома The Darkest Skies Are The Brightest, релиз которого намечен на февраль следующего года и будет доступен на CD в диджипаке, на виниле с CD и в цифровом варианте.



Трек-лист:



"Agape"

"Hurricane"

"My Promise"

"I Saw A Car"

"The Soul Knows"

"The End"

"Keep It Simple"

"Lo And Behold"

"Losing You"

"Survive"

"Love You Like I Love You"







