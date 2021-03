8 мар 2021



ANNEKE VAN GIERSBERGEN , музыканты APOCALYPTICA, TYPE O NEGATIVE, MY DYING BRIDE исполняют DEPECHE MODE



Aaron Aedy (Paradise Lost), Aaron Stainthorpe (My Dying Bride), Anneke Van Giersbergen (solo artist, formerly of The Gathering), Caleb Bingham (Athanasia/formerly of Five Finger Death Punch), Don Aires Pereira (Moonspell), Eicca Toppinen (Apocalyptica), Kenny Hickey (Type O Negative), LIBRA (solo artist), Ruud Jolie (Within Temptation) и Shaun MacGowan (My Dying Bride) записали собственное прочтение композиции DEPECHE MODE "It Doesn't Matter Two". Что из этого получилось можно увидеть и услышать ниже.







