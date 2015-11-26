сегодня



Видео с текстом ANNEKE VAN GIERSBERGEN



ANNEKE VAN GIERSBERGEN опубликовала официальное видео с текстом на песню “Agape”, которая взята из нового альбома The Darkest Skies Are The Brightest, выходящего 26 февраля.



Трек-лист:



"Agape"

"Hurricane"

"My Promise"

"I Saw A Car"

"The Soul Knows"

"The End"

"Keep It Simple"

"Lo And Behold"

"Losing You"

"Survive"

"Love You Like I Love You"







+1 -0



просмотров: 262

