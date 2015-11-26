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Anneke van Giersbergen

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14 фев 2021 : 		 Видео с текстом ANNEKE VAN GIERSBERGEN

15 янв 2021 : 		 Новое видео ANNEKE VAN GIERSBERGEN

7 дек 2020 : 		 Новое видео ANNEKE VAN GIERSBERGEN

17 ноя 2020 : 		 Новый альбом ANNEKE VAN GIERSBERGEN выйдет зимой

23 июл 2020 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN в этом месяце выпустит альбом с оркестром

26 май 2020 : 		 Карантинное выступление от ANNEKE VAN GIERSBERGEN

3 ноя 2018 : 		 Новое видео ANNEKE VAN GIERSBERGEN

11 окт 2018 : 		 Видеотрейлер к предстоящему концертному альбому ANNEKE VAN GIERSBERGEN с оркестром

6 окт 2018 : 		 Оркестровая версия песни ANNEKE VAN GIERSBERGEN

4 сен 2018 : 		 Концертный релиз ANNEKE VAN GIERSBERGEN выйдет осенью

23 янв 2018 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN исполняет KATE BUSH

7 июл 2017 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN исполняет IRON MAIDEN

5 июл 2017 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN почтила память Криса Корнелла

13 мар 2017 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN присоединилась на сцене к DEVIN TOWNSEND

17 сен 2016 : 		 Фрагмент кавер-версии PRINCE от ANNEKE VAN GIERSBERGEN

26 авг 2016 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN и гитарист AMORPHIS исполнили песню QUEEN

10 май 2016 : 		 Винилы ANNEKE VAN GIERSBERGEN выйдут в июне

29 мар 2016 : 		 Видео с выступления ANNEKE VAN GIERSBERGEN и ÁRSTIÐIR

19 фев 2016 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN об альбоме ÁRSTIÐIR

26 янв 2016 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN хочет взять паузу

19 янв 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ANNEKE VAN GIERSBERGEN и ÁRSTIÐIR

29 май 2015 : 		 Совместный альбом ANNEKE VAN GIERSBERGEN и ÁRSTIÐIR выйдет в начале следующего года

12 май 2015 : 		 Видео с выступления ANNEKE VAN GIERSBERGEN

7 май 2015 : 		 Бокс-сет ANNEKE VAN GIERSBERGEN выйдет в июне

14 апр 2015 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN: "Mike Patton один из моих любимых вокалистов"

6 ноя 2014 : 		 Акустика от ANNEKE VAN GIERSBERGEN
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Видео с текстом ANNEKE VAN GIERSBERGEN



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ANNEKE VAN GIERSBERGEN опубликовала официальное видео с текстом на песню “Agape”, которая взята из нового альбома The Darkest Skies Are The Brightest, выходящего 26 февраля.

Трек-лист:

"Agape"
"Hurricane"
"My Promise"
"I Saw A Car"
"The Soul Knows"
"The End"
"Keep It Simple"
"Lo And Behold"
"Losing You"
"Survive"
"Love You Like I Love You"

ANNEKE VAN GIERSBERGEN Releases "Agape" Single And Lyric Video



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