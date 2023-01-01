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*Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной... 61
*Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах 43
*Вокалист CRADLE OF FILTH о той самой футболке: «Такое бы не ... 20
*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 17
*Новые релизы CAVALERA доступны для прослушивания 16
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Anneke van Giersbergen

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21 июл 2023 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN едет в тур с MARKO HIETALA

11 окт 2022 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN исполняет хит A-HA

11 мар 2021 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN отметит выход альбома

8 мар 2021 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN, музыканты APOCALYPTICA, TYPE O NEGATIVE, MY DYING BRIDE исполняют DEPECHE MODE

14 фев 2021 : 		 Видео с текстом ANNEKE VAN GIERSBERGEN

15 янв 2021 : 		 Новое видео ANNEKE VAN GIERSBERGEN

7 дек 2020 : 		 Новое видео ANNEKE VAN GIERSBERGEN

17 ноя 2020 : 		 Новый альбом ANNEKE VAN GIERSBERGEN выйдет зимой

23 июл 2020 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN в этом месяце выпустит альбом с оркестром

26 май 2020 : 		 Карантинное выступление от ANNEKE VAN GIERSBERGEN

3 ноя 2018 : 		 Новое видео ANNEKE VAN GIERSBERGEN

11 окт 2018 : 		 Видеотрейлер к предстоящему концертному альбому ANNEKE VAN GIERSBERGEN с оркестром

6 окт 2018 : 		 Оркестровая версия песни ANNEKE VAN GIERSBERGEN

4 сен 2018 : 		 Концертный релиз ANNEKE VAN GIERSBERGEN выйдет осенью

23 янв 2018 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN исполняет KATE BUSH

7 июл 2017 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN исполняет IRON MAIDEN

5 июл 2017 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN почтила память Криса Корнелла

13 мар 2017 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN присоединилась на сцене к DEVIN TOWNSEND

17 сен 2016 : 		 Фрагмент кавер-версии PRINCE от ANNEKE VAN GIERSBERGEN

26 авг 2016 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN и гитарист AMORPHIS исполнили песню QUEEN

10 май 2016 : 		 Винилы ANNEKE VAN GIERSBERGEN выйдут в июне

29 мар 2016 : 		 Видео с выступления ANNEKE VAN GIERSBERGEN и ÁRSTIÐIR

19 фев 2016 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN об альбоме ÁRSTIÐIR

26 янв 2016 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN хочет взять паузу

19 янв 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ANNEKE VAN GIERSBERGEN и ÁRSTIÐIR

29 май 2015 : 		 Совместный альбом ANNEKE VAN GIERSBERGEN и ÁRSTIÐIR выйдет в начале следующего года
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ANNEKE VAN GIERSBERGEN едет в тур с MARKO HIETALA



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ANNEKE VAN GIERSBERGEN опубликовала следующее сообщение:

«Я с нетерпением жду возможности снова выступить в Латинской Америке! Прошло уже много времени, и я очень рада, что во время этого тура я также посещу страны, где никогда раньше не выступала. Тот факт, что я буду делить сцену с Marko Hietala и Tuomas Wäinölä, делает это событие еще более особенным.

Мы с Marko выступим с сольными номерами и вместе завершим вечер. Мне не терпится вновь встретиться со всеми вами!»

ANNEKE VAN GIERSBERGEN Teaming Up With Former NIGHTWISH Bassist / Vocalist MARKO HIETALA For Latin American Tour - "We Will Close The Evening Together"




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