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ANNEKE VAN GIERSBERGEN едет в тур с MARKO HIETALA



ANNEKE VAN GIERSBERGEN опубликовала следующее сообщение:



«Я с нетерпением жду возможности снова выступить в Латинской Америке! Прошло уже много времени, и я очень рада, что во время этого тура я также посещу страны, где никогда раньше не выступала. Тот факт, что я буду делить сцену с Marko Hietala и Tuomas Wäinölä, делает это событие еще более особенным.



Мы с Marko выступим с сольными номерами и вместе завершим вечер. Мне не терпится вновь встретиться со всеми вами!»







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