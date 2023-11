13 ноя 2023



Новое видео XANDRIA



"Your Stories I'll Remember", новое видео группы XANDRIA, доступно для просмотра ниже. Оригинал этого трека вошёл в альбом "The Wonders Still Awaiting".



Трек-лист:



"Two Worlds"

"Reborn"

"You Will Never Be Our God" (feat. Ralf Scheepers)

"The Wonders Still Awaiting"

"Ghosts"

"Your Stories I'll Remember"

"My Curse Is My Redemption"

"Illusion Is Their Name"

"Paradise"

"Mirror Of Time"

"Scars"

"The Maiden And The Child"

"Astèria" http://www.xandria.de







